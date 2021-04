Na čelu Pošte Slovenije neuspeli kandidat za župana Poljčan

"Kot župan bom organiziral silvestrovanje na prostem za vse občane, skupaj z društvom vinogradnikov iz Poljčan in Studenic, skupaj z društvom kmetic iz Poljčan in Studenic ..." je denimo napovedoval ob kandidaturi.

Sledila je hitra menjava nadzornega sveta Pošte Slovenije in takoj še menjava v upravi. Indici političnega kadrovanja, razlaga tudi izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) Irena Prijović . "Brez nekih jasnih razlogov, pokazateljev, da je uprava delala slabo, da ima slabe poslovne rezultate, da so bile kakšne hujše kršitve uprave ali nespoštovanje sklepov nadzornih svetov," našteva.

Kokot že ima na mizi predlog nove kolektivne pogodbe. Spomnimo – pred letom in pol so veliko nezadovoljstva med poštarji in poštaricami rešili šele s krepkim dvigom njihovih plač. In stavka se lahko ponovi tudi letos, če se vodstvo ne bo aktivno pogajalo.

"Sindikati smo dali na mizo svoje predloge in od vodstva pričakujemo, da se bo izjasnilo o tem, da se bomo začeli pogajati in da se bodo pogajanja tudi uspešno zaključila," pravijo v Sindikatu poštnih delavcev.