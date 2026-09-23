Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen

Za člane uprave so medtem nadzorniki imenovali Barbaro Galičič Drakslar, ki bo kot podpredsednica uprave zadolžena za za finančno področje, Janeza Zidarja, ki bo zadolžen za za komercialno področje, in Vesno Prodnik, ki bo zadolžena za področje tehnologije.
Štiriletni mandat bo nova Telekomova uprava nastopila 1. oktobra, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz podjetja.
Nadzorniki so sicer na današnji seji podali soglasje k sporazumom o predčasnem prenehanju mandatov in prenehanju pogodb o zaposlitvi dosedanje uprave družbe. Že minuli teden so namreč iz družbe sporočili, da se sporazumno predčasno poslavljajo dosedanji predsednik uprave Boštjan Košak ter članici Irma Gubanec in Vesna Prodnik.
Slednja pa zdaj glede na današnje odločitve nadzornega sveta ostaja v vodstvu Telekoma tudi v novem mandatu. V upravi ostaja tudi delavska direktorica Špela Fortin.
Do menjave v vodstvu največjega telekomunikacijskega podjetja v državi prihaja po tistem, ko je večinsko državna družba avgusta dobila štiri nove nadzornike, na čelo nadzornega sveta pa se je zavihtel Marko Pogačnik.
Decembra lani so namreč prejšnji nadzorniki dosedanjemu prvemu možu Telekoma ob izboljševanju poslovanja podelili nov, drugi mandat na čelu družbe, teči pa bi mu začel 4. oktobra letos. Irma Gubanec je medtem nov mandat na predlog Košaka dobila julija letos, novo štiriletno mandatno obdobje pa bi ji začelo teči 12. oktobra.
Član SDS, kandidaral za krškega župana
Novi prvi mož Telekoma Sršen stolčka ne bo zasedal prvič. Za predsednika uprave je bil namreč imenovan v času prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše, funkcijo pa je opravljal med marcem 2021 in oktobrom 2022, ko je moral nekaj mesecev po nastopu vlade Roberta Goloba zapustiti položaj.
Ob svojem prvem prihodu na čelo podjetja se je Sršen soočal z očitki političnega imenovanja, saj je član SDS in je v preteklosti kandidiral tudi za krškega župana. Telekom se je v času njegovega mandata otepal z očitki radodarnega oglaševanja v medijih, naklonjenih SDS in prejšnji vladi, ter financiranja televizije Nova24TV v solastništvu članov in poslancev stranke SDS prek nadomestila za distribucijo programov.
V javnosti je odmevala tudi zgodba, ko je reorganiziral programska mesta v svoji shemi in dva izmed najbolj gledanih programov Pop TV in Kanal A s 4. in 8. mesta uvrstil na mesti 11 in 12, medtem ko sta programa Nova 24 TV in Nova 24 TV 2 dobila mesto 7 in 8.
Medtem ko je Telekom že pred Sršenovim prihodom televizijo Planet TV prodal madžarski medijski družbi TV2 media, pa je v času njegovega mandata uprava ustavila prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža družbe TS Media, ki je med drugim lastnica in upravljalka portalov Siol, Najdi.si in Bizi.si. Najugodnejšo ponudbo naj bi takrat oddal United Group, v javnosti pa so se pojavljala mnenja, da je šlo pri odločitvi za željo ohranitve vpliva takratne vladajoče politike nad portalom Siol.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.