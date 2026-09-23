Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen

Za člane uprave so medtem nadzorniki imenovali Barbaro Galičič Drakslar, ki bo kot podpredsednica uprave zadolžena za za finančno področje, Janeza Zidarja, ki bo zadolžen za za komercialno področje, in Vesno Prodnik, ki bo zadolžena za področje tehnologije.

Štiriletni mandat bo nova Telekomova uprava nastopila 1. oktobra, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz podjetja.

Nadzorniki so sicer na današnji seji podali soglasje k sporazumom o predčasnem prenehanju mandatov in prenehanju pogodb o zaposlitvi dosedanje uprave družbe. Že minuli teden so namreč iz družbe sporočili, da se sporazumno predčasno poslavljajo dosedanji predsednik uprave Boštjan Košak ter članici Irma Gubanec in Vesna Prodnik.

Slednja pa zdaj glede na današnje odločitve nadzornega sveta ostaja v vodstvu Telekoma tudi v novem mandatu. V upravi ostaja tudi delavska direktorica Špela Fortin.

Do menjave v vodstvu največjega telekomunikacijskega podjetja v državi prihaja po tistem, ko je večinsko državna družba avgusta dobila štiri nove nadzornike, na čelo nadzornega sveta pa se je zavihtel Marko Pogačnik.

Decembra lani so namreč prejšnji nadzorniki dosedanjemu prvemu možu Telekoma ob izboljševanju poslovanja podelili nov, drugi mandat na čelu družbe, teči pa bi mu začel 4. oktobra letos. Irma Gubanec je medtem nov mandat na predlog Košaka dobila julija letos, novo štiriletno mandatno obdobje pa bi ji začelo teči 12. oktobra.