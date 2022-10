Na čelo Teša Viktor Vračar

Kot so zapisali, Vračarja v Tešu, ki zagotavlja tretjino vse slovenske proizvodnje električne energije, čakajo veliki izzivi pri zagotavljanju varnega in zanesljivega obratovanja energetske lokacije Teš in s tem oskrbe slovenskega gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo.

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) bo nemudoma začel aktivnosti za imenovanje novega generalnega direktorja družbe HSE, so sporočili.