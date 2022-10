Na čelu Pošte Slovenije z novembrom Marko Cegnar

Z imenovanjem Marka Cegnarja na položaj generalnega direktorja Pošte Slovenije je nadzorni svet po besedah njegove predsednice Urške Kežmah izbral strokovnjaka s področja logistike, ki ima znanja in izkušnje iz kriznega upravljanja procesov in strateškega vodenja, ki so potrebna, da bo družba v zahtevnem konkurenčnem poslovnem okolju lahko zadržala položaj vodilnega ponudnika paketnih storitev v Sloveniji in postala vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v jugovzhodni Evropi.

Novi generalni direktor Pošte Slovenije se je ob imenovanju članom nadzornega sveta zahvalil za zaupanje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Cegnar bo na položaju, kot omenjeno, nasledil Kokota. Tega so nadzorniki septembra razrešili s položaja. V zvezi s Kokotovim imenovanjem na mesto generalnega direktorja 1. februarja letos, pred tem je bil od marca lani v. d. direktorja, je bilo precej medijskega poročanja. S položajev so namreč odstopili trije nadzorniki, zadnji po imenovanju Kokota na mesto prvega človeka Pošte Slovenije, še eden pa je prijavil nedopusten politični pritisk.

Nadzorniki so novega generalnega direktorja iskali tako z identifikacijo ustreznih kandidatov na trgu dela s pomočjo kadrovske agencije, javno objavo prostega delovnega mesta za člana poslovodstva kot tudi z osebnim povabilom h kandidaturi, so po današnji seji nadzornega sveta sporočili s Pošte Slovenije.

Kadrovska komisija nadzornega sveta je nadzornemu svetu v ožji izbor posredovala tri kandidate.