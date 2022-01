Okrožno sodišče v Krškem: brez sodnega imenovanja uprave Gen-I

V podjetju so pojasnili, da je bil današnji narok namenjen utemeljitvam deležnikov, ki so vložili predloge za začasno upravo. Sodnica Pavlina Čepin je imela na mizi tri predloge, ki so jih dali družbi Gen Energija in Gen-EL kot lastnika Gen-I ter trgovec z elektriko sam. Kot smo poročali konec novembra, bi jo po dveh predlogih še naprej vodil Golob, po enem pa Martin Novšak, ki je generalni direktor Gen Energije.

Po skoraj peturnem naroku ni bilo sodnega imenovanja uprave, česar se v Gen-I niti niso nadejali.