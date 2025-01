Na Dars tri ponudbe za izgradnjo tretjega pasu

Upravljavec avtocest in hitrih cest v državi je javno naročilo za širitev štajerske avtoceste pred Ljubljano objavil na začetku lanskega decembra, ponudbe pa so sprejemali do 16. januarja letos. Kot so navedli ob objavi javnega naročila, bo glavno merilo pri izbiri izvajalca del najnižja prejeta cena ponudbe.

Dars je širitev štajerske avtoceste načrtoval že leta 2022, vendar je Agencija RS za okolje odločila, da je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ustrezno vlogo je tako Dars na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vložil predlani poleti, odobrili pa so mu jo junija lani.

Po pojasnilih Darsa je obseg del, ki jih bo treba izvesti za vzpostavitev tretjega pasu, izjemno obsežen. Potekati bodo morala ob vzpostavitvi zapor in posledično delni omejitvi prometa, in sicer bo promet urejen po dveh začasnih zoženih pasovih v eno smer. Da bi zagotovili največjo možno pretočnost prometa, so predvideli več faz izvedbe del, dela pa naj bi potekala predvidoma dve gradbeni sezoni. Načrtovani so celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas širine 3,5 metra in ureditev odstavnih niš. Posledično bodo lokalno širili nasip, na katerem je cesta. Pri premostitvenih objektih so predvideli razširitve in obnove poškodovanih delov. Celostno bodo rekonstruirali vzhodni del priključka Sneberje.

Dars preureditev odstavnega v vozni pas načrtuje tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko. Vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja je podal avgusta lani.