Na Hisense Gorenje Europe prenesli okoli 930 zaposlenih

"Sledila bo vzpostavitev nove organizacije za družbo Hisense Gorenje Europe ter sistemizacija delovnih mest na novem podjetju. Šele potem bomo lahko povedali, koliko ljudi bo dejansko delalo kje in koliko delovnih mest bo ukinjenih," so pojasnili v Gorenju.

Medtem bo velenjsko Gorenje ostalo proizvodni in razvojni center Hisensa v Evropi. V Gorenju tako ostajajo poleg proizvodnje tudi tiste službe, ki so nanjo neposredno vezane, čeprav ne gre za neposredno proizvodnjo. To so med drugim službe za raziskave in razvoj, vzdrževanje, kontrolo kakovosti in investicije. Pod družbo Gorenje spadajo tudi nekatere hčerinske družbe s področja netemeljnih dejavnosti ter orodjarne in podjetja za proizvodnjo komponent, prav tako proizvodni poslovni enoti Mora na Češkem in srbski Valjevo.

V Velenju medtem Hisense nadaljuje tudi z aktivnostmi, katerih cilj je večja učinkovitost proizvodnje. Prihodnji teden v sredo bo tako potekalo posvetovanje s sindikatom in svetom delavcev o predlogu elaborata o reorganizaciji proizvodnje. Cilj reorganizacije proizvodnje je zmanjšati odstotek indirektnih proizvodnih delavcev.

Zaskrbljenost in negotovost med delavci

Glavni direktor Lan Lin je v zvezi s tem nedavno večkrat izpostavil, da je v Gorenju med 100 delavci v proizvodnji okoli 60 delavcev, ki dejansko delajo na proizvodnih linijah, skoraj 40 pa je indirektnih proizvodnih delavcev. Povprečje v industriji gospodinjskih aparatov je 20 indirektnih delavcev od 100 delavcev v proizvodnji, nekateri evropski konkurenti pa po njegovih navedbah dosegajo že okoli 15 indirektnih delavcev.

Zaradi načrtovane reorganizacije proizvodnje je med zaposlenimi nekaj zaskrbljenosti in negotovosti, je pred posvetom o predlogu elaborata o reorganizaciji proizvodnje, ki bo čez teden dni, danes ovedal predsednik sindikata Skei Gorenje Žan Zeba. V sindikatu si zato želijo, da se ti postopki čim prej zaključijo in da se začnejo "ukvarjati z glavnim, to je s proizvodnjo".

Skupina Gorenje naj bi po decembrskih napovedih lansko leto končala z ocenjeno izgubo v višini 40 milijonov evrov, cilj za letos pa je 30 milijonov evrov dobička.