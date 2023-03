Oddajanje za večino drugi vir dohodka, izogibajo se davku

Pinezić je opozoril, da bi morala država bolje regulirati zasebne namestitve oz. počitniške nepremičnine. Po njegovih besedah je na Hrvaškem okoli 300.000 objektov, v katerih začasno bivajo lastniki in njihove družine ter prijatelji, ne da bi plačevali kakršnekoli prispevke, ki jih sicer plačujejo registrirani najemodajalci.

Dragan Kovačević iz hrvaške gospodarske zbornice pa je izpostavil, da bi bilo treba klasificirati ponudbo namestitev in ločiti oddajanje stanovanj v poslovne namene od namestitev pri fizičnih osebah.

Oddajanje stanovanj v poslovne namene na črno je po njegovi oceni ne samo nelojalna konkurenca zasebnim in drugim registriranim namestitvam, ampak ustvarja dodatni pritisk na komunalno in drugo infrastrukturo, in to brez plačevanja prispevkov, ki jih plačujejo gospodinjstva, ki se ukvarjajo z oddajanjem stanovanj.