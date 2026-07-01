Na Hrvaškem pocenitev goriva, v Avstriji in Italiji dražje kot pri nas

Hrvaška vlada regulira cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja. Cene goriv na avtocestah niso več regulirane in so praviloma višje kot na drugih bencinskih servisih, poleg tega je tam pogosto na voljo le premium gorivo, ki je od običajnega dražje za 20 do 40 centov na liter.

V Avstriji liter 95-oktanskega bencina stane 1,701 evra, dizelskega goriva pa 1,800 evra. V Italiji je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,902 evra, dizla pa 1,983 evra. Na Madžarskem znaša cena 95-oktanskega bencina 628,8 forinta (1,76 evra) za liter, dizelskega goriva pa 643,1 forinta (1,80 evra), kažejo najnovejši podatki Avto-moto zveze Slovenije (AMZS).

Tudi v večini drugih okoliških držav so cene pogonskih goriv višje kot v Sloveniji. V Nemčiji liter 95-oktanskega bencina stane 1,897 evra, liter dizla pa 1,761 evra. V Srbiji je treba za liter 95-oktanskega bencina po podatkih AMZS odšteti 193,97 dinarja (1,65 evra), za liter dizla pa 218,82 dinarja (1,86 evra).