Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Na Hrvaškem pocenitev goriva, v Avstriji in Italiji dražje kot pri nas

Zagreb, 01. 07. 2026 10.58 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
STA
Cisterna z gorivom

Na Hrvaškem so se v torek znova pocenila pogonska goriva. Cena litra 95-oktanskega bencina se je spustila za tri cente na 1,54 evra, enaka je tudi za liter dizla, ki se je pocenil za pet centov. V večini okoliških držav so cene pogonskih goriv višje kot v Sloveniji.

Hrvaška vlada regulira cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja. Cene goriv na avtocestah niso več regulirane in so praviloma višje kot na drugih bencinskih servisih, poleg tega je tam pogosto na voljo le premium gorivo, ki je od običajnega dražje za 20 do 40 centov na liter.

V Avstriji liter 95-oktanskega bencina stane 1,701 evra, dizelskega goriva pa 1,800 evra. V Italiji je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,902 evra, dizla pa 1,983 evra. Na Madžarskem znaša cena 95-oktanskega bencina 628,8 forinta (1,76 evra) za liter, dizelskega goriva pa 643,1 forinta (1,80 evra), kažejo najnovejši podatki Avto-moto zveze Slovenije (AMZS).

Tudi v večini drugih okoliških držav so cene pogonskih goriv višje kot v Sloveniji. V Nemčiji liter 95-oktanskega bencina stane 1,897 evra, liter dizla pa 1,761 evra. V Srbiji je treba za liter 95-oktanskega bencina po podatkih AMZS odšteti 193,97 dinarja (1,65 evra), za liter dizla pa 218,82 dinarja (1,86 evra).

Bencinska črpalka na Hrvaškem
Bencinska črpalka na Hrvaškem
FOTO: Shutterstock

Izjema med okoliškimi državami je Bosna in Hercegovina, kjer liter 95-oktanskega bencina stane 2,836 konvertibilne marke (1,45 evra), liter dizla pa 3,031 konvertibilne marke (1,55 evra).

V Avstriji, Nemčiji in Italiji so goriva na avtocestnih bencinskih servisih praviloma dražja kot ob drugih cestah. Na Madžarskem se cene razlikujejo glede na lokacijo, najnižje pa so običajno v mestih, navaja AMZS.

V Sloveniji liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest stane 1,537 evra, liter dizelskega goriva pa 1,605 evra.

bencin gorivo hrvaška

EU odpravila carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA

24ur.com Vlada znižala trošarine, cene goriv ostajajo nespremenjene, dražje kurilo olje
24ur.com Naval na črpalke tudi na Hrvaškem: od torka 'rekordna' podražitev goriv
24ur.com Na Hrvaškem znova višje cene pogonskih goriv
24ur.com Nova podražitev goriv, liter dizla že skoraj 1,9 evra
24ur.com Na Hrvaškem višje cene pogonskih goriv, dizel bistveno cenejši kot v Sloveniji
24ur.com Na Hrvaškem občutno cenejši dizel
Cekin.si Cene goriv v Sloveniji in na Hrvaškem
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Senzor
01. 07. 2026 12.21
V Sloveniji in na Hrvaškem so nižje plače, kot v Avstriji. V Italiji pa imajo precej cenejša osnovna živila, zato imajo lahko nekoliko dražje gorivo. Še vedno imajo višji standard kot pri nas.
Odgovori
+1
1 0
Hudi časi
01. 07. 2026 12.16
Tole z Italijo in Avstrijo, je še res, da so goriva pri njih dražja, ampak pri nas smo šele začeli z maržami. Tole je bil šele drugi dvig marže. Madžari imajo tudi dražje gorivo. Samo Janez se sedaj ne zgleduje več po njih, odkar je Viktor sestopil s prestola.
Odgovori
+1
1 0
Ninamedia
01. 07. 2026 12.13
BRENT vstrajno pada. Iz 120$ na sodček med prejšnjo vlado, 112$ v začetku maja 2026, danes nihamo okoli 73$. JJ pa še kar ne poceni goriv. Biserčki pa to
Odgovori
+2
2 0
lusma00
01. 07. 2026 12.12
A Janez in un ki vedno maha v nič ne bosta več hrulila da smo postali afrika in da nas hrvaška prehiteva...po njuno smo sedaj najmanj Švica ker lažnivca spet plavata v marmeladi
Odgovori
-1
0 1
jank
01. 07. 2026 12.06
A še ni samo 1 €, kot so nam pred prevzemom ablasti obljubljali reakcionarni desničarji. A saj bo, seveda bo. Oni nikoli ne lažejo!
Odgovori
-1
2 3
Kratki
01. 07. 2026 12.13
Lewak b.u.t.a.s.t.
Odgovori
+0
1 1
mptour
01. 07. 2026 12.01
A zdej pa ne bo nič desnega tuljenja, da smo dražji od Hrvatov?
Odgovori
+1
5 4
Delavec_Slo
01. 07. 2026 11.45
Samo da se omeni 10x na dan hrvaška!
Odgovori
+5
7 2
Anion6anion
01. 07. 2026 11.47
Zato ker je večinski lastnik tega portala Hrvat
Odgovori
+6
6 0
Hudi časi
01. 07. 2026 12.13
Pazljivi bralec bi opazil, da se v istem stavku nahajata tudi Italija in Avstrija. Ampak vi ste se spotaknili že ob prvi besedi.
Odgovori
-1
0 1
Anion6anion
01. 07. 2026 11.43
Janša veliki dobrotnik 😄
Odgovori
-3
2 5
Malo_sutra
01. 07. 2026 11.31
no pa vidite, vse se na koncu umiri in tece po normalnih tirih, vi pa se takoj prizigate in kupujte vozila na elektriko. dej se malo zbrati lepo prosim.
Odgovori
+1
4 3
Diabloss
01. 07. 2026 11.31
pod golobom smo poslusali da imamo najdrazje gorivo pa ceprav ni bilo tako
Odgovori
+6
11 5
AtomX
01. 07. 2026 11.23
Kar sem jaz na hrvaškem doživel je bilo, da so na črpalki INA (v mestu) ponujali samo premium 95 oktanski. Ki je bil dražji se mi zdi da za 8 centov. Čeprov so imeli nekje cenik naliman tudi 95 oktanskega, tega sploh ponujali niso.
Odgovori
+1
3 2
proofreader
01. 07. 2026 12.10
To je kar klasika. Vedno je potrebno preveriti.
Odgovori
0 0
Protoc
01. 07. 2026 11.14
Na hrvaskem imajo firme, proizvode, lahko si privoscijo pocenitev..pri nas pa od tega živijo..davki, visanje cen, kazni..od tega živi Slovenija..čez 5let se bo to dobro poznalo..isto število prebivalcev, zdravstvo se razpada, v jugi je pa vse delalo..čudno?
Odgovori
+1
8 7
Rothschild1
01. 07. 2026 11.39
Ja, v Jugi je bilo super??? Vse je funkcioniralo 🥶🥶😂😂 A so v jugi imeli magnetno resonanco?A so poznali terapije za zdravljenje raka? … Niso a ne. pa trdis, da je funcioniralo
Odgovori
-2
4 6
Hudi časi
01. 07. 2026 12.12
V Jugi še električnih avtov in mobilnih telefonov nismo imeli. No, takrat v bistvu tega še ni bilo. Kar pa zdravstva tiče, se je v stari jugi veliko dalo na to temo. Se mi zdi, da je bilo bolj urejeno, kot sedaj.
Odgovori
-1
0 1
Sandokkan
01. 07. 2026 12.13
:)))) EDINA stvar je je res delovala V Jugoslaviji je bilo švercanje( tihotapstvo)!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Super ideja za vikend izlet, ki bo navdušila tudi najmlajše
Super ideja za vikend izlet, ki bo navdušila tudi najmlajše
zadovoljna
Portal
Tako lepa je v kopalkah znana Slovenka
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki bomo to poletje videle na vsakem koraku
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki bomo to poletje videle na vsakem koraku
Zakaj nas poleti boli glava? Strokovnjaki opozarjajo na skrite vzroke
Zakaj nas poleti boli glava? Strokovnjaki opozarjajo na skrite vzroke
vizita
Portal
Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Kako ločiti običajno opeklino od resne alergijske reakcije
Kako ločiti običajno opeklino od resne alergijske reakcije
cekin
Portal
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
moskisvet
Portal
Umrl ikonični filmski zlikovec iz Indiana Jonesa: obraz, ki ga poznajo vsi ljubitelji filmov
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
dominvrt
Portal
3 ključni nasveti, ki lahko rešijo vašega hišnega ljubljenčka
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Čokoladna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
voyo
Portal
Pa tako lep dan je bil
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763