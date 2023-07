Na Hrvaškem preiskava poslov s plinom. Je Plenković vedel več, kot priznava?

Pripadniki Uskoka so po navedbah portala hrvaškega časnika 24sata danes prišli v Hep po dokumente, povezane s prodajo plina.

Hep je zaradi vladne uredbe o odpravi motenj na domačem energetskem trgu moral kupovati plin od Ine, katere lastnika sta država in madžarska skupina Mol, po ceni 47,60 evra na megavatno uro. Ko so napolnili skladišča in imeli presežke plina, so ga prodali naprej po ceni med enim centom in 34 evri na megavatno uro.

Hrvaški premier Andrej Plenković je ob razkritju afere trdil, da o tem ni bil seznanjen vse do 30. junija. Hrvaški tednik Nacional pa danes piše, da je vodstvo Hepa na presežke vlado opozarjalo od januarja. Kot navaja tednik, so iz Hepa poslali več dopisov Plenkoviću in gospodarskemu ministru Davorju Filipoviću, a niso prejeli odziva. Direktor Hepa Frane Barbarić ju je po pisanju Nacionala več mesecev podrobno obveščal o težavi in ju opozarjal, da bi izgube državnega Hepa zaradi vladne uredbe lahko znašale tudi do 200 milijonov evrov.

Vlada je uredbo spremenila minuli teden, po novem pa tako Hepu ni več treba kupovati plina od Ine.

Gre za drugo afero glede plina v zadnjem letu. Avgusta lani so pridržali pet ljudi zaradi suma, da so oškodovali Ino za najmanj milijardo kun oz. 130 milijonov evrov. Osumljeni naj bi se dogovorili, da Ina prek družbe Plinara istočne Slavonije podjetju OMS upravljanje proda plin po netržno nizkih cenah, 19,46 evra na megavatno uro, to pa ga je prodajalo naprej v tujino po 210 evrov na megavatno uro.