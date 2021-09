Proračun 2021: v letošnjem letu občutno večja poraba od načrtovane

Na katerem ministrstvu so letos porabili največ denarja in kakšni so vladni načrti za proračun v prihodnjem letu? Skoraj vsa ministrstva, razen treh, bodo letos porabila več od načrtovanega. Močno izstopata predvsem dve: ministrstvo za delo bo zapravilo kar 2,5 milijarde oziroma dobre pol milijarde več od načrta, ministrstvo za zdravje pa ob nižjem proračunu celo 600 milijonov več. Ključna razloga pa sta ukrepi za ohranjanje delovnih mest in covidni dodatki v zdravstvu.

Ta trend naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjem letu, saj naj bi že sprejete proračune ministrstva prekoračili za skoraj 1,4 milijarde in tako precej presegli 13 milijard. Največ bo k temu spet pripomoglo ministrstvo za zdravje, sledita infrastrukturno in šolsko ministrstvo.

Kar že skrbi fiskalni svet pa je dejstvo, da bodo tudi prihodnje leto izjemne okoliščine, ki pa omogočajo zgolj fleksibilnost, niso pa razlog za pospešeno trošenje in dvigovanje gospodarske rasti, sploh ne pred volitvami. To bi lahko imelo ravno nasproten učinek – znaten primanjkljaj, makroekonomska neravnotežja in neučinkovito porabo javnega denarja, še ocenjuje fiskalni svet.