Na KGZS pričakujejo dodatne ukrepe vlade glede trošarin za kmete

Kot je dejal Jože Podgoršek, mora nafta biti za kmete na voljo po sprejemljivi ceni. "Po naših informacijah zdaj težav z dobavami ni več, tudi veleprodaja je nekako stekla. Je pa cena bistveno višja, kot je bila še konec januarja letos," je dejal in dodal, da tudi napovedi za zdaj niso ravno optimistične.
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) po njegovih besedah upajo, da bo država znala v sklopu zaščite kritične infrastrukture, kamor sodi tudi pridelava hrane, zagotoviti razmere, v katerih bo Slovenija prehransko varna.
Glede dosedanjih ukrepov vlade je dejal, da sicer pozdravljajo napovedano možnost znižanja davka na dodano vrednost (DDV) za prehranske izdelke, saj je vsak ukrep, ki omogoča cenejšo hrano za slovenske potrošnike, pozitiven. "Seveda pa se zna brez jasnega spremljanja, kaj se dogaja s cenami, zgoditi, da bo šel nižji DDV v dobičke, ne pa potrošnikom," je dejal. Dodal je, da bodo več predlogov v sredo podali kmetijskem ministrstvu, kamor so povabljeni na sestanek.
O tem, ali jih skrbi morebitno dolgo sestavljanje nove vlade in kam se bo prihodnja vlada nagnila politično, je prvi mož KGZS dejal, da je kmetijstvo nepolitična zadeva, zato ni pomembno, kdo vodi vlado, skrbi pa jih možnost daljšega brezvladja, saj to lahko upočasni sprejemanje ukrepov in zavre strateško razmišljanje na področju kmetijstva.
Okroglo mizo o slovenskem kmetijstvu v času nove energetske krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu je v Vurberku organizirala nova parlamentarna stranka Resni.ca ter nanjo povabila kmetijske organizacije in predstavnike parlamentarnih strank, pa tudi ministrico za kmetijstvo Matejo Čalušić. Slednje ni bilo, prav tako ne predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića ali drugih vidnejših predstavnikov parlamentarnih strank.
Kot je po več kot triurni debati za zaprtimi vrati povedala gostiteljica dogodka, sicer nova poslanka stranke Resni.ca Katja Kokot, je glavni sklep pogovora, da morajo biti pri vsakem odločanju o kmetijstvu obvezno vključeni kmetje. "To si želimo spraviti tudi v zakon, saj so trenutno pri vsakem takšnem odločanju kmetijske organizacije v manjšini in se kmeta premalo sliši," je še dodala.
Kljub odsotnosti ministrice za kmetijstvo je bila Kokotova z udeležbo na posvetu zelo zadovoljna, saj se je večina vabljenih vseeno odzvala, prišlo jih je celo več, kot so pričakovali. Stevanović se po njenih besedah razprave ni udeležil zaradi drugih obveznosti.
