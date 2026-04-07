Na KGZS pričakujejo dodatne ukrepe vlade glede trošarin za kmete

Kot je dejal Jože Podgoršek, mora nafta biti za kmete na voljo po sprejemljivi ceni. "Po naših informacijah zdaj težav z dobavami ni več, tudi veleprodaja je nekako stekla. Je pa cena bistveno višja, kot je bila še konec januarja letos," je dejal in dodal, da tudi napovedi za zdaj niso ravno optimistične.

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) po njegovih besedah upajo, da bo država znala v sklopu zaščite kritične infrastrukture, kamor sodi tudi pridelava hrane, zagotoviti razmere, v katerih bo Slovenija prehransko varna.

Glede dosedanjih ukrepov vlade je dejal, da sicer pozdravljajo napovedano možnost znižanja davka na dodano vrednost (DDV) za prehranske izdelke, saj je vsak ukrep, ki omogoča cenejšo hrano za slovenske potrošnike, pozitiven. "Seveda pa se zna brez jasnega spremljanja, kaj se dogaja s cenami, zgoditi, da bo šel nižji DDV v dobičke, ne pa potrošnikom," je dejal. Dodal je, da bodo več predlogov v sredo podali kmetijskem ministrstvu, kamor so povabljeni na sestanek.