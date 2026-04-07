Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Na KGZS pričakujejo dodatne ukrepe vlade glede trošarin za kmete

07. 04. 2026 18.38 pred 20 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
K.H. STA
Traktor na njivi

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pričakujejo, da bo vlada poskušala tudi na ravni Bruslja še dodatno znižati trošarine za naftne derivate, kar naj bi po njihovih informacijah nekatere države že počele, je ob posvetu o slovenskem kmetijstvu na pobudo stranke Resni.ca v Vurberku povedal predsednik zbornice Jože Podgoršek.

Kot je dejal Jože Podgoršek, mora nafta biti za kmete na voljo po sprejemljivi ceni. "Po naših informacijah zdaj težav z dobavami ni več, tudi veleprodaja je nekako stekla. Je pa cena bistveno višja, kot je bila še konec januarja letos," je dejal in dodal, da tudi napovedi za zdaj niso ravno optimistične.

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) po njegovih besedah upajo, da bo država znala v sklopu zaščite kritične infrastrukture, kamor sodi tudi pridelava hrane, zagotoviti razmere, v katerih bo Slovenija prehransko varna.

Glede dosedanjih ukrepov vlade je dejal, da sicer pozdravljajo napovedano možnost znižanja davka na dodano vrednost (DDV) za prehranske izdelke, saj je vsak ukrep, ki omogoča cenejšo hrano za slovenske potrošnike, pozitiven. "Seveda pa se zna brez jasnega spremljanja, kaj se dogaja s cenami, zgoditi, da bo šel nižji DDV v dobičke, ne pa potrošnikom," je dejal. Dodal je, da bodo več predlogov v sredo podali kmetijskem ministrstvu, kamor so povabljeni na sestanek.

Preberi še Nova podražitev goriv, liter dizla že skoraj 1,9 evra

O tem, ali jih skrbi morebitno dolgo sestavljanje nove vlade in kam se bo prihodnja vlada nagnila politično, je prvi mož KGZS dejal, da je kmetijstvo nepolitična zadeva, zato ni pomembno, kdo vodi vlado, skrbi pa jih možnost daljšega brezvladja, saj to lahko upočasni sprejemanje ukrepov in zavre strateško razmišljanje na področju kmetijstva.

Okroglo mizo o slovenskem kmetijstvu v času nove energetske krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu je v Vurberku organizirala nova parlamentarna stranka Resni.ca ter nanjo povabila kmetijske organizacije in predstavnike parlamentarnih strank, pa tudi ministrico za kmetijstvo Matejo Čalušić. Slednje ni bilo, prav tako ne predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića ali drugih vidnejših predstavnikov parlamentarnih strank.

Kot je po več kot triurni debati za zaprtimi vrati povedala gostiteljica dogodka, sicer nova poslanka stranke Resni.ca Katja Kokot, je glavni sklep pogovora, da morajo biti pri vsakem odločanju o kmetijstvu obvezno vključeni kmetje. "To si želimo spraviti tudi v zakon, saj so trenutno pri vsakem takšnem odločanju kmetijske organizacije v manjšini in se kmeta premalo sliši," je še dodala.

Kljub odsotnosti ministrice za kmetijstvo je bila Kokotova z udeležbo na posvetu zelo zadovoljna, saj se je večina vabljenih vseeno odzvala, prišlo jih je celo več, kot so pričakovali. Stevanović se po njenih besedah razprave ni udeležil zaradi drugih obveznosti.

kgzs posvet gorivo cene trošarine
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
murate
07. 04. 2026 20.20
Kgzs ,ne vem ali imate kmetje spomin kot zlata ribica????? Pravkar so bile volitve ,najbolj umazane do sedaj in od vlade v odhajanju ki ste jo pljuvali, žalili,obtoževali kraj itd imate jajca nekaj pričakovati...Jaz bi vam še tisto kar imate ukinil od subvencij ,znižanih davkov ,privilegijev na vsakem koraku ,za nagrado bi nas vse ki bi si drznili na volitvah glasovat za kaj drugega kot janšo pa po bi li
Odgovori
-1
1 2
Smuuki
09. 04. 2026 14.19
Kaj vse bi ti naredilo? Sama sapa. Veliko praznih besed in je konec zgodbe.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677