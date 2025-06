Na koncu Celovške zdaj še ožje grlo

Z današnjim dnem se zaradi gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani spreminja prometna ureditev od križišča Celovške in Prušnikove do križišča Celovške in Kosmačeve. Promet bo potekal po zgolj dveh zoženih pasovih. Ob rekonstrukciji Celovške ceste bo zaprta tudi Gunceljska cesta od številke 481 naprej.

OGLAS

Kot so zapisali na Darsu in na direkciji za infrastrukturo, bo promet na širšem območju križišča Celovške in Kosmačeve ulice pri gostilni Jelen zaradi izgradnje meteornega kolektorja omejen v obeh smereh, posledično bo potekal po enem voznem pasu v vsaki smeri, in sicer v smeri Ljubljane od križišča pri gostilni Jelen do bencinskega servisa Mol, v smeri Medvod pa od križišča pri gostilni Jelen proti Medvodam.

Predor Šentvid, gradnja izvoza na Celovško FOTO: Dars icon-expand

Večje spremembe prometne ureditve bodo obsegale spremenjeno vodenje prometa v križišču pri gostilni Jelen, in sicer bo na izvozu iz Kosmačeve ulice dovoljeno le desno zavijanje na Celovško cesto v smeri proti Medvodam, prav tako pa bo iz smeri Ljubljane proti Medvodam možno le desno zavijanje na Kosmačevo ulico. Ostale smeri bodo začasno ukinjene.

Celovška cesta je ena najdaljših cest v Ljubljani in ena od štirih velikih ljubljanskih vpadnic. Začetek štiripasovnice je v križišču s Tivolsko, Bleiweisovo in Gosposvetsko cesto, štiripasovni odsek pa se konča prav v križišču s Kosmačevo ulico.

Predvidene so tudi prilagoditev prometnega pasu Celovške ceste mimo Merkurja in Lidla v smeri Ljubljane, sprememba poteka linije Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) z obvozom preko avtocestnega priključka Brod v obe smeri - ukinja se potek preko Kosmačeve ulice - in delna zapora na priključku z avtoceste na Celovško cesto v smeri Medvode. Ob gradnji polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto poteka tudi rekonstrukcije Celovške ceste, zaradi katere je od danes zaprta Gunceljska cesta od hišne številke 481 naprej. Popolna zapora bo predvidoma trajala do 31. avgusta. V času popolne zapore je vzpostavljen začasni semaforiziran prehod za pešce prek Celovške ceste pri Ulici Rezke Dragarjeve, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Pred vozniki dolgi tedni

Druga faza gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto bo obsegala dela na trasi Celovške ceste, in sicer preusmeritev prometa na zunanje pasove, izgradnjo notranjih pasov in otokov, izgradnjo cestne razsvetljave ter izgradnjo meteornega kolektorja. Izgradnja meteornega kolektorja v križišču Jelen bo predvidoma trajala do konca julija, preostali del druge faze pa do jeseni. V času izvedbe projekta je izvajalec predvidel omilitvene ukrepe, ki bodo v največji možni meri zmanjšali vpliv hrupa in prašenja na bližnjo okolico gradbišča, so še zapisali na direkciji.

Številni zapleti ter brez izvoza in uvoza

Avtocestni predor Šentvid, ki povezuje gorenjski avtocestni krak s primorsko avtocesto in ljubljansko obvoznico, je bil po nemalo zapletih odprt poleti 2008, a v njegovem sklopu še vedno manjkata izvoz iz predora na Celovško cesto proti središču Ljubljane in dokončna izpeljava uvoza v predor proti razcepu Koseze iz smeri središča mesta.

Predor Šentvid že ves čas spremljajo številni zapleti FOTO: Bobo icon-expand