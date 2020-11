Na Krvavcu računajo na odprtje smučarske sezone v začetku decembra

"Varnost je na prvem mestu," so zagotovili na Krvavcu ter dodali, da so pripravljeni prisluhniti odgovornim in slediti njihovim navodilom za zagotavljanje varnosti. Vendar pa hkrati upajo, da bodo tudi odgovorni prisluhnili njim, jim omogočili delovanje in jim povedali, kakšna naj bodo pravila obnašanja na smučišču.

Ob tem je zagotovil, da bodo na smučišču dali poseben poudarek varnosti in preprečevanju širitve okužb. Tako bodo skušali zagotoviti, da pred blagajnami in napravami ne bo čakalnih vrst ter da se bodo lahko ljudje sami odločali, ali se bodo z napravo peljali sami ali pa bodo gondolo ali sedežnico delili z drugimi.

"Menimo, da smučanje v rokavicah in čeladi ter vožnja z žičniško napravo in masko ne bi smela predstavljati zdravstvenega problema," je izpostavil Janša. "Nagovarjam ljudi, ki skrbijo za naše zdravje, da nam prisluhnejo; da je smučanje šport na prostem, da bo pri 100.000 kvadratnih metrih površine na Krvavcu vsak našel svoj delček smučišča in da je šport že od nekdaj vodilo zdravja," je glede sprostitve epidemioloških ukrepov in zagotovitve možnosti smučanja dejal direktor RTC Krvavec.

"Vsekakor verjamemo, da je smučanje šport, pri katerem je možno poskrbeti za varnost, poleg tega pa vedno več strokovnjakov poudarja, da sta svež zrak in gibanje ključna za zdravje in dobro počutje. Mi torej dejansko ponujamo nekaj, česar si v teh časih lahko samo želimo–varno gibanje na svežem zraku, pa še dobro dozo sonca za vitamin D," so poudarili v RTC Krvavec.

Predprodajo smučarskih vozovnic, ki običajno traja do konca novembra, so letos podaljšali do 18. decembra. Ob nakupu vozovnic pa še vedno nudijo snežno in covid-19 garancijo, s katero zagotavljajo sto smučarskih dni, sicer sorazmerni del sezonske karte povrnejo, dnevne karte pa veljajo dve sezoni.

Kot so pojasnili v podjetju, prejemajo številne klice ljudi, ki jih zanima, ali bodo letos lahko smučali in kako. Da so željni smučanja, dokazujejo tisti, ki kljub obstoječi situaciji kupujejo smučarske vozovnice. Tudi nekdanji vrhunski smučar Jure Košir, ki je ambasador Krvavca, si želi, da bi temperature padle, da čim prej zapade sneg, da se zdravstvena situacija izboljša ter da se ukrepi sprostijo in se začne smuka.

Najboljše smučišče v Sloveniji

Organizacija World Ski Awards je Krvavec že peto leto zapored razglasila za najboljše smučišče v Sloveniji. Nagrado pa je tokrat prvič prejel tudi Hotel Krvavec, in sicer za naj smučarski butični hotel."Obe nagradi sta za nas priznanje, hkrati pa seveda obveza, da se trudimo še naprej," so poudarili na smučišču.

Kljub zahtevni lanski sezoni tudi letos pripravljajo nekaj novosti. Razširjajo restavracijo lani delno obnovljenega Hotela Krvavec, s čimer bodo lahko zagotovili večjo razdaljo med mizami. Pokrili bodo del krvavške Plaže, kupili pa so tudi nekaj novih snežnih topov. "Zavedamo se, da so časi zahtevni, a zato moramo biti še toliko aktivnejši in pripravljeni na vse,"so prepričani na Krvavcu.