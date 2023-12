Na Krvavcu z otvoritvijo nove sedežnice začetek zimske sezone

Na Krvavcu so za letošnje naložbe odšteli 11 milijonov evrov, za sklop investicij pa so prejeli osem milijonov evrov nepovratnih sredstev. Namenili so jih dopolnitvi šestsedežnice Vrh Krvavca z dodatnimi sedeži in digitalizaciji krožno kabinske žičnice. Poleg tega so dopolnili ponudbo poletnih aktivnosti. Prenovili so pustolovski park in kupili 50 električnih koles. Zimsko ponudbo bodo tudi letos obogatili s sobotnimi zabavami z živo glasbo na tamkajšnji prenovljeni Plaži.