Na ljubljanskem letališču pristalo prvo letalo nemške Lufthanse

"Ponosni smo, da je žerjav končno priletel v Ljubljano,"je danes, ko so na ljubljanskem letališču slovesno pozdravili letalo iz Frankfurta, dejal vodja prodaje za srednjo vzhodno in jugovzhodno Evropo v skupini Lufthansa, v katere logotipu je omenjena ptica, Peter Pullem .

V nemškem prevozniku so se zato morali hitro odzvati, je dodal Pullem, povezave do svojih vozlišč v Evropi so vzpostavili v treh tednih.

O pogovorih med Lufthanso in slovensko vlado glede morebitne ustanovitve novega prevoznika je Pullem dejal, da o "špekulacijah" ne more govoriti. "Trenutno ne morem ničesar komentirati."

Največja žrtev povezave z Balkanom

Največja "žrtev" stečaja Adrie Airways, kar se tiče neposredne povezanosti, bo po Krašnjevih besedah območje Balkana, torej Adrijine povezave s Prištino, Tirano in Skopjem. Potniki lahko sicer v Skopje, Sofijo in Tirano letijo prek beograjskega letališča.

Glede posledic stečaja Adrie na poslovanje letališča je Krašnja lahko govoril le o številu potnikov. Pričakujejo, da jih bodo na letališču letos našteli 1,7 milijona, potem ko jih je bilo lani rekordnih 1,8 milijona. Krašnja pričakuje, da bodo upad nadomestili v letu 2021, ko Slovenija predseduje EU.

Glede morebitnih novih prevoznikov na Brniku je Krašnja spomnil, da začne decembra leteti madžarski Wizzair, in dodal, da interes tudi drugih obstaja in da bodo morda kakšno novo sodelovanje sklenili za poletno sezono prihodnje leto.

Pristanek Lufthanse v Ljubljani ni pomemben le za Lufthanso in ljubljansko letališče, ampak za obe državi, Slovenijo in Nemčijo, ki tesno sodelujeta tako politično kot gospodarsko, je poudaril stalni namestnik veleposlanika v Sloveniji Bernhard Heuer. Slovenska podjetja veliko izvozijo v Nemčijo, hkrati so nemška pomemben investitor v Sloveniji, zato bi bila prekinitev letalskih povezav lahko težava za Slovenijo, je dodal in izrazil zadovoljstvo, da je Lufthansa povezave ponovno vzpostavila v zelo kratkem času.