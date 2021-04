Na ljubljanskem letališču v prvem trimesečju dobrih 18.000 potnikov

Podatki kažejo na drastični upad števila potnikov v prvem trimesečju letos v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, so pa na ljubljanskem letališču že marca lani zabeležili več kot pol manj potnikov kot februarja lani. V prvi polovici marca lani so namreč že imeli odpovedi posameznih letov zaradi izbruhov koronavirusa, nato pa je 17. marca lani z odlokom vlade nastopila popolna prepoved mednarodnega potniškega prometa za skoraj tri mesece.

Sicer pa v Fraportu Slovenija pričakujejo, da bo letošnja sezona nekoliko boljša od lanske. Začetek poletne sezone je zaradi epidemičnih razmer še vedno zaznamovan z zmanjšanim obsegom potniških letov, v vrhuncu sezone pa se bo petim prevoznikom, ki trenutno letijo z ljubljanskega letališča, po zdajšnjih napovedih pridružilo še devet prevoznikov na 15 destinacij.

"Po sedanjih načrtih in ob ugodnih razmerah za ponovno oživitev počitniškega turizma bo tudi čarterski promet v poletnem obdobju stekel v večjem obsegu kot preteklo sezono. Turistične agencije bodo z Brnika organizirale potovanja na Madeiro in Tenerife, grške otoke, v turško Antalyo, v egiptovski Sharm-El-Sheikh in Hurghado, v Barcelono, najavlja se tudi Djerba in Monastir v Tunisu," so napovedali pri Fraportu.

Bo pa dejanska vzpostavitev linij odvisna od epidemiološke situacije v Sloveniji in na omenjenih destinacijah. "Veseli nas, da so za navedene linije za prodajo na voljo letalske vozovnice, kar pomeni, da obstaja povpraševanje za potovanje z oz. na ljubljansko letališče v 2021," so dodali v Fraportu Slovenija.