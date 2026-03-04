Na Ljubljanski borzi sklenili prve posle z delnicami Vzajemne

V standardno kotacijo na Ljubljanski borzi je uvrščenih 73.501.750 delnic Vzajemne z oznako VZZR. Njihova nominalna vrednost je en evro in po tem tečaju so se zjutraj sklepali tudi prvi posli. V nadaljevanju trgovanja je cena delnice zrasla za približno pet odstotkov, nato pa se je ob velikih naročilih in praktično brez ponudbe povzpela vse do 20 evrov, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač. Da bi se lahko zagotovilo ustrezno oblikovanje tržne cene, je Ljubljanska borza trgovanje z delnicami Vzajemne dopoldne nekajkrat prekinila.

Ljubljanska borza FOTO: Bobo

Vzajemna se je preoblikovala v delniško družbo v skladu z zakonom o njenem statusnem preoblikovanju, ki ga je DZ potrdil decembra 2023, tik pred ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka s 1. januarjem 2024. Kot delniška družba je bila v sodni register vpisana 8. julija lani. Predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk je dejal, da se z uvrstitvijo delnic na borzo za zavarovalnico odpira novo poglavje. "Z izdajo delnic 1. oktobra lani je Vzajemna po številu delničarjev postala največja delniška družba v Sloveniji," je povedal. Skupaj je zavarovalnica ob preoblikovanju v delniško družbo dobila 444.753 delničarjev, to so poleg njenega ustanovitelja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še nekdanji zavarovanci na dan 31. december 2023. Največji delničar je ZZZS s 15,23-odstotnim deležem. "Današnja uvrstitev na organizirani trg pomeni, da je delničarjem omogočeno trgovanje z delnicami ter transparentno oblikovanje njihove tržne vrednosti," je povedal Šenk.

Vzajemna FOTO: Bobo

Zatrdil je, da Vzajemna v novo fazo svojega delovanja vstopa kapitalsko trdna, organizacijsko pripravljena in zavezana visokim standardom transparentnosti ter odgovornega upravljanja. Izpad dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so uspešno nadomestili z rastjo dodatnih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj in obseg bruto obračunanih premij se je lani povečal za 13,9 odstotka. Spomnil je na strateški načrt za obdobje 2025–2027, ki predvideva postopno rast premij, nadaljnjo optimizacijo poslovnih procesov ter ohranjanje visoke kapitalske ustreznosti. Minister za finance Klemen Boštjančič vidi uvrstitev delnic Vzajemne na borzo kot pomemben mejnik v nadaljnjem razvoju slovenskega kapitalskega trga. "Vsak prihod nove družbe na borzo pomeni korak h krepitvi infrastrukture trga, njegovi likvidnosti in ustvarjanju novih naložbenih priložnosti ter bolj konkurenčnega okolja financiranja," je dejal. Za Vzajemno pa je kotacija na borzi po njegovih besedah priložnost za pridobivanje svežega kapitala tako od institucionalnih kot malih vlagateljev, pa tudi za večjo prepoznavnost med poslovnimi partnerji in na splošno v gospodarstvu. Boštjančič je vlagatelje pozval, naj svoje odločitve sprejemajo premišljeno, odgovorno in na podlagi relevantnih informacij, pri tem pa upoštevajo, da so pri tem vključena tudi tveganja.