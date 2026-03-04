Naslovnica
Gospodarstvo

Na Ljubljanski borzi sklenili prve posle z delnicami Vzajemne

Ljubljana, 04. 03. 2026 11.40

Avtor:
STA D.L.
Vzajemna

Na Ljubljanski borzi se je začelo trgovati z delnicami zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, s čimer se je zaključil proces statusnega preoblikovanja po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pred dvema letoma. Povpraševanje je precej preseglo ponudbo in posli so se sklepali tudi po 20-krat višji ceni od nominalne vrednosti delnice.

V standardno kotacijo na Ljubljanski borzi je uvrščenih 73.501.750 delnic Vzajemne z oznako VZZR. Njihova nominalna vrednost je en evro in po tem tečaju so se zjutraj sklepali tudi prvi posli.

V nadaljevanju trgovanja je cena delnice zrasla za približno pet odstotkov, nato pa se je ob velikih naročilih in praktično brez ponudbe povzpela vse do 20 evrov, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač. Da bi se lahko zagotovilo ustrezno oblikovanje tržne cene, je Ljubljanska borza trgovanje z delnicami Vzajemne dopoldne nekajkrat prekinila.

Ljubljanska borza
Ljubljanska borza
FOTO: Bobo

Vzajemna se je preoblikovala v delniško družbo v skladu z zakonom o njenem statusnem preoblikovanju, ki ga je DZ potrdil decembra 2023, tik pred ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka s 1. januarjem 2024. Kot delniška družba je bila v sodni register vpisana 8. julija lani.

Predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk je dejal, da se z uvrstitvijo delnic na borzo za zavarovalnico odpira novo poglavje. "Z izdajo delnic 1. oktobra lani je Vzajemna po številu delničarjev postala največja delniška družba v Sloveniji," je povedal.

Skupaj je zavarovalnica ob preoblikovanju v delniško družbo dobila 444.753 delničarjev, to so poleg njenega ustanovitelja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še nekdanji zavarovanci na dan 31. december 2023. Največji delničar je ZZZS s 15,23-odstotnim deležem. "Današnja uvrstitev na organizirani trg pomeni, da je delničarjem omogočeno trgovanje z delnicami ter transparentno oblikovanje njihove tržne vrednosti," je povedal Šenk.

Vzajemna
Vzajemna
FOTO: Bobo

Zatrdil je, da Vzajemna v novo fazo svojega delovanja vstopa kapitalsko trdna, organizacijsko pripravljena in zavezana visokim standardom transparentnosti ter odgovornega upravljanja. Izpad dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so uspešno nadomestili z rastjo dodatnih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj in obseg bruto obračunanih premij se je lani povečal za 13,9 odstotka. Spomnil je na strateški načrt za obdobje 2025–2027, ki predvideva postopno rast premij, nadaljnjo optimizacijo poslovnih procesov ter ohranjanje visoke kapitalske ustreznosti.

Minister za finance Klemen Boštjančič vidi uvrstitev delnic Vzajemne na borzo kot pomemben mejnik v nadaljnjem razvoju slovenskega kapitalskega trga. "Vsak prihod nove družbe na borzo pomeni korak h krepitvi infrastrukture trga, njegovi likvidnosti in ustvarjanju novih naložbenih priložnosti ter bolj konkurenčnega okolja financiranja," je dejal.

Za Vzajemno pa je kotacija na borzi po njegovih besedah priložnost za pridobivanje svežega kapitala tako od institucionalnih kot malih vlagateljev, pa tudi za večjo prepoznavnost med poslovnimi partnerji in na splošno v gospodarstvu. Boštjančič je vlagatelje pozval, naj svoje odločitve sprejemajo premišljeno, odgovorno in na podlagi relevantnih informacij, pri tem pa upoštevajo, da so pri tem vključena tudi tveganja.

Velika večina delničarjev sicer svojih delnic še ni prenesla na svoje trgovalne račune, po podatkih Ljubljanske borze jih je to storilo šele manj kot 10.000. Imajo pa za prevzem še kar nekaj časa. Delnice bo namreč mogoče prevzeti še dve leti po današnji uvrstitvi na borzo. Zatem bodo neprevzete delnice prešle v last Kapitalske družbe.

 

Poleg prenosa delnic na svoj trgovalni račun pri kateri od bank ali borznoposredniških hiš se lahko delničarji Vzajemne odločijo tudi za neposreden prenos na individualni naložbeni račun, kar bo mogoče od četrtka dalje, ali pa za prenos na katerega od družinskih članov, kot določa lani novelirani zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne.

