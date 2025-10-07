Svetli način
Gospodarstvo

Na novih vrhovih: cena zlata eksplodirala

Ljubljana , 07. 10. 2025 18.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Marko Gregorc , A.K.
Komentarji
39

Hkrati z novimi nemiri na Bližnjem vzhodu je svojo rekordno pot začelo zlato. Njegova vrednost se je od 7. oktobra 2023 do danes zvišala za več kot 200 odstotkov in se približala psihološki meji 4.000 dolarjev (3426 evrov) za unčo. Zakaj se vse več vlagateljev zateka k zlatu? Bo njegova vrednost še rasla, kaj to pomeni za gospodarske obete in kako se lotiti vlaganja v zlato?

Za 10-gramsko ploščico zlata bi morali pred 20 leti odšteti slabih 130 evrov, danes pa je vredna 1100 evrov ... Zlato je prav zares na rekordnih vrednostih, razlaga hišni analitik Adi Omerovič, samo v prvih devetih mesecih letošnjega leta je zraslo za 45 odstotkov: "To pomeni, da če bi 1. 1. 2025 dali sto evrov, bi danes imeli 145 evrov."

Zlato
Zlato FOTO: Shutterstock

 Za nakup se veliko ljudi odloča, ko je cena (pre)visoka

In zlato mrzlico čutijo tudi ponudniki naložbenega zlata. A pozor. Visoke cene generirajo še višje povpraševanje, ljudje se pogosto bojijo, da so zamudili poslovne priložnosti, in potem se za nakup odločajo ravno v trenutkih, ko je cena relativno visoka ali celo previsoka, opozarja Gregor Razboršek, direktor podjetja Zlato po pošti. Zlato pa je na borznih trgih od leta 2011 do 2023 relativno stagniralo. Kot pojasnjuje Omerovič, so ljudje začeli bolj investirati v delniške trge, ker se je zaupanje povrnilo.

Cena zlata je eksplodirala

Cena zlata pa je zdaj naravnost eksplodirala, v zadnjih dveh letih se je dvignila za 200 odstotkov. Kot pojasnjuje Omerovič, je nekje po napadu Hamasa na Izrael zlato začelo pot navzgor. Naključje ali ne, ne vemo, ampak v zadnjih dveh letih vidimo, da ruska in kitajska centralna banka kupujeta vse več in več zlata, in to dviguje ceno zlata, pojasnjuje. 

Premišljeni nakupi

A tudi v prodaji na drobno prodajalci svarijo k premišljenim nakupom: "Zlato se absolutno splača kupovati v fizični obliki, iz več razlogov, eden je davčni, drugi pa je tudi, da imate varnost v svojih rokah in nimate rizika tretjega partnerja. Vsak, ki kupuje zlato, naj gre do verodostojnih trgovcev, absolutno odsvetujemo kupovanje zlata na ulici." 

Nov rekord pa je v preteklih dneh zabeležilo tudi digitalno zlato, torej bitcoin. Ta se je ustavil pri vrednosti 107 tisoč evrov, pred desetimi leti je bil vreden komaj 250 evrov. 

zlato vlaganje finance
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
izRODEk
07. 10. 2025 21.01
+0
Poznam dve državi, kateri imata zlata napretek. Rusija, Kitajska. Tudi države članice BRICS imajo zlata mnogo mnogo več kot države G7. Sicer bi le še spomnil, da je tudi pred II.ww cena zlata močno poskočila. No, zdaj pa le pojdite naprej navijati za vaše in naše, kateri vas oboji peljejo v smrt. Zlasti vaše otroke, vaše sončke.
ODGOVORI
1 1
Oliguma
07. 10. 2025 21.00
+1
Koga to briga..vlagajte...in živite kot klošarji..da bodo veliko.meli dediščine..
ODGOVORI
1 0
Cavalleria rusticana
07. 10. 2025 20.59
+1
Ko cena zlata eksplodira (običajno zaradi povečanega povpraševanja in kupovanja) pomeni samo eno, vojna je blizu
ODGOVORI
2 1
Boštjan99
07. 10. 2025 20.57
+0
Čemu nas fopate s temi novicami o vrednosti zlata, potem pa še dajte podatek, kolikšni procent Slovencev razpolaga z zlatom. Jaz vsaj ne poznam nobenega.
ODGOVORI
1 1
Dooomer
07. 10. 2025 21.01
+1
A mislš, da ti bo folk šu razlagat, da ma doma nekje skrite zlate palce? Ne sodi drugih po sebi.
ODGOVORI
1 0
kryptix
07. 10. 2025 21.03
Veš kateri sef je najvarnejši? Tisti za katerega nobeden ne ve. Jaz jih poznam nekaj in noben se ne hvali da ima zlato. Celo v rokah sem držal 1kg ker nisem verjel da imajo zlato. Ampak ni bilo kupljeno lani ampak leta 2004
ODGOVORI
0 0
Mclaren
07. 10. 2025 20.53
-1
Zlato bodo jedli
ODGOVORI
0 1
ap100
07. 10. 2025 20.59
+1
popravljam tisti ki bodo imeli zlato bodo tudi jedli
ODGOVORI
1 0
Monster_cat
07. 10. 2025 20.52
+1
hišni analitik Adi Omerovič🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 2
Dooomer
07. 10. 2025 20.55
-1
"hiša", "analitik" No,...naj fant razkrije svoj portfelj.
ODGOVORI
0 1
konc
07. 10. 2025 20.52
-1
Ko takšne novice objavljate pri nas v Sloveniji, se človek ne more znebiti občutka, da nas zafrkavate. Kakšen zlato ej? Večina poštenega, delavnega folka še za položnice in sproti nima!
ODGOVORI
0 1
Rožice so zacvetele
07. 10. 2025 21.01
+0
konc, nehi s to večino, pa od kje tebi to, da smo Slovenci revni?
ODGOVORI
1 1
Dooomer
07. 10. 2025 20.47
+1
Do ene 4k eurov še kr kupujte. To je ok. To bo še nekje do konc leta. Drugo leto bo šlo do 5k. Ampak ko bo vojne v Ukrajini konc bo kake 15% padca. Berte novice: Putin dead----> prodaja!
ODGOVORI
2 1
ap100
07. 10. 2025 20.53
-1
menim da bo padec od vrhov pri 4200 eurih lahko tudi 25 % torej smo tam tam
ODGOVORI
0 1
Dooomer
07. 10. 2025 20.56
-1
Ja,...Kot pravijo babice: ko se stvari začnejo pojavlat v medijih, je počas konc zabave.
ODGOVORI
0 1
modelx
07. 10. 2025 20.41
napoved za zadnji trgovalni dan v 2025 je 4800+ usd za troy unčo.
ODGOVORI
0 0
StudyBitcoin
07. 10. 2025 20.39
-2
zlato od 7. oktobra 2023 do danes +100 % btc od 7. oktobra 2023 do danes + 300 %
ODGOVORI
0 2
modelx
07. 10. 2025 20.43
+2
in ko pride do resne krize, ali vojne, boš videl, koliko tega btc sranja boš prodal.
ODGOVORI
2 0
ap100
07. 10. 2025 20.47
kako že prodaš btc na območju brez elektrike da bi kupil solato pa kruh
ODGOVORI
0 0
modelx
07. 10. 2025 20.36
+1
bistvo je v nezaupanju v dolar in euro, ker zda in eu po dolgem in počez nabijajo sankcije in kradejo rezerve državam, kar je signal drugim državam, da ti dve valuti, kot njune institucije niso več verodostojni hranitelji njihovih rezerv in te spreminjajo v zlato. letos je največ zlata kupila indija. tudi kitajska ne zaostaja, pa tudi rusija. tu so še afriške države,....
ODGOVORI
1 0
ap100
07. 10. 2025 20.35
+1
poskusite vnovčiti zlate certifikate, nekaterim bo uspelo, če pa bo zadeva bolj množična bo pa precej hudo
ODGOVORI
2 1
modelx
07. 10. 2025 20.39
+1
pametni kupujemo/jo le fizično zlato.
ODGOVORI
1 0
Justice4all
07. 10. 2025 20.33
+4
Žal mi je za tiste naivneže,katere je država in Golob naplahtala z obveznicami….naivneži
ODGOVORI
5 1
ap100
07. 10. 2025 20.32
+2
zlato se je podražilo ker mu že desetletja znižujejo ceno in zanimivost kot naložba - dodatno so bili vpeljani zlati certifikati brez pokritja če bi primerjali daljša obdobja cen kovin med seboj, bi videli da je cena zlata od skokov pred 70 leti stagnirala razen občasnih premikov desetletja tudi proti rasti cen drugih kovin, še bolj pa je stgnirala cena srebra, ki je očitno le še industrijsko zanimiva kovina cenovno razmerje med srebrom in zlatom je bilo v zgodovini od 1proti 16 do 1 proti 25, zadnja leta pa med 1 proti 60 do 1 proti 90
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
07. 10. 2025 20.31
+3
In kaj je s tistimi delničarji, katere je Alenka Bratušek oropala in očarapanzila za več kot milijardo )) no pa so no postavili na DARS kot mački špeh ahtat..To je to ali te oropajo sred belega dne ( delnice NKB - ) ali pa si izgubil pol vloženega to so skladi in vrednostni papirji v Sloveniji...( Ljudske obveznice )
ODGOVORI
3 0
Justice4all
07. 10. 2025 20.30
+5
Nič ni explodirala cena zlata,nego euro in dollar sta vse manj vredna…Če samo primerjate cene leto nazaj in sedaj ni to nič novega…Pa še zadolžili naj bi se…Torej novo printanje denarja…
ODGOVORI
6 1
nora_ovca
07. 10. 2025 20.28
+5
Vojne blagodejno vplivajo na vrednost nafte in zlata. Naključje? Iz katerega planeta ste 🤣 wake up
ODGOVORI
5 0
St. Gallen
07. 10. 2025 20.27
+3
Svicarski frank, hvala ti
ODGOVORI
4 1
zapiramvamustaaa
07. 10. 2025 20.27
+5
To je vse normalno.Zdej je zlato na vrsti prej so pa bile nepremičnine.
ODGOVORI
5 0
ap100
07. 10. 2025 20.25
+4
v letu dni : zvišala se je za več kot 50 % ne pa 200 kot nabijajo po tem mediju
ODGOVORI
6 2
kryptix
07. 10. 2025 20.58
140% če smo natančni
ODGOVORI
0 0
