Na novih vrhovih: cena zlata eksplodirala

Za 10-gramsko ploščico zlata bi morali pred 20 leti odšteti slabih 130 evrov, danes pa je vredna 1100 evrov ... Zlato je prav zares na rekordnih vrednostih, razlaga hišni analitik Adi Omerovič , samo v prvih devetih mesecih letošnjega leta je zraslo za 45 odstotkov: "To pomeni, da če bi 1. 1. 2025 dali sto evrov, bi danes imeli 145 evrov."

In zlato mrzlico čutijo tudi ponudniki naložbenega zlata. A pozor. Visoke cene generirajo še višje povpraševanje, ljudje se pogosto bojijo, da so zamudili poslovne priložnosti, in potem se za nakup odločajo ravno v trenutkih, ko je cena relativno visoka ali celo previsoka, opozarja Gregor Razboršek , direktor podjetja Zlato po pošti. Zlato pa je na borznih trgih od leta 2011 do 2023 relativno stagniralo. Kot pojasnjuje Omerovič, so ljudje začeli bolj investirati v delniške trge, ker se je zaupanje povrnilo.

Cena zlata pa je zdaj naravnost eksplodirala, v zadnjih dveh letih se je dvignila za 200 odstotkov. Kot pojasnjuje Omerovič, je nekje po napadu Hamasa na Izrael zlato začelo pot navzgor. Naključje ali ne, ne vemo, ampak v zadnjih dveh letih vidimo, da ruska in kitajska centralna banka kupujeta vse več in več zlata, in to dviguje ceno zlata, pojasnjuje.

A tudi v prodaji na drobno prodajalci svarijo k premišljenim nakupom: "Zlato se absolutno splača kupovati v fizični obliki, iz več razlogov, eden je davčni, drugi pa je tudi, da imate varnost v svojih rokah in nimate rizika tretjega partnerja. Vsak, ki kupuje zlato, naj gre do verodostojnih trgovcev, absolutno odsvetujemo kupovanje zlata na ulici."

Nov rekord pa je v preteklih dneh zabeležilo tudi digitalno zlato, torej bitcoin. Ta se je ustavil pri vrednosti 107 tisoč evrov, pred desetimi leti je bil vreden komaj 250 evrov.