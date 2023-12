Na (novo) najvišjo točko slovenskega smučanja v dobrih štirih minutah

Po klavrni usodi Kanina, najvišje ležečega slovenskega smučišča, kjer je (pre)stara gondola v tej sezoni obmirovala, je naziv najvišje ležeče točke slovenskega smučanja s 1962 metri prevzela zgornja postaja žičnice Zvoh. Nova šestsedežnica, ki bo peljala tja, je zagotovo najpomembnejša novost na Krvavcu, povečali pa so tudi kapaciteto stare šestsedežnice Vrh Krvavca, saj so dodali 15 novih stolov, da bi razbremenili čakalne vrste pred to napravo. Digitalizirali so krožno-kabinsko žičnico, dodali pa so še nekaj stvari, ki bodo prav prišle v poletni sezoni: od razširitve pustovolovskega parka do nove trim steze in nakupa 50 električnih koles. V vse naštete novosti so vložili 11 milijonov evrov, od tega jih je osem primaknila država.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prestrukturiranje devetih smučarskih centrov v gorske centre s celoletno ponudbo podprlo s 55,4 milijona evrov, še približno 20 so jih zbrali centri sami. Krvavec, Vogel, Velika Planina, Cerkno, Golte, Rogla, Kope, Mariborsko Pohorje in Trije kralji bodo tako do konca letošnjega leta izvedli velike infrastrukturne investicije v skupni vrednosti 84 milijonov evrov.

Nova žičnica je bila sicer kupljena "na ključ", kar pomeni, da je bil proizvajalec Leitner tisti, ki je priskrbel delavce za njeno postavitev, krvavški žičničarji pa so se nato udeležili le izobraževanja, kjer so jim pokazali posebnosti naprave, na kaj je treba biti pozoren. Staro dvosedežnico so podrli konec junija, nato so postavili temelje za stebre in postaji, avgusta so pripeljali sestavne dele, ki so v Tihi dolini čakali na postavitev.

"To je sicer hitro sestavljeno, kot bi bile legokocke. Načrti so narejeni, deli so, in se to samo sestavlja skupaj. Najtežji je bil dostop do vrha, naklon na koncu je tako hud, da so morali 'hruške' z betonom navzgor vleči tovornjaki, navzdol so jih spuščali z vitlom," se delovnega procesa spominja Andraž Jenko.

Po hribu hitro, na postaji počasi

Je vodja obratovanja na smučišču Krvavec, ki ga povprašamo še o nekaterih drugih tehničnih karakteristikah nove naprave. Smučarji bodo na vrhu v zgolj štirih minutah, kar je velikanska razlika, saj so s prejšnjo napravo potrebovali kar med 12 in 15 minutami. Nova pa razdaljo navkreber premagovala kar s petimi metri na sekundo: "To je 18 km/h, prejšnja pa je šla pol tega, še manj," pojasni.