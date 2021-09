Na ogled postavili, kaj bomo vozili v prihodnosti

Druga velika sprememba je sprememba lokacije dogodka, saj ga je letos namesto Frankfurta gostil München. "Prišlo je do premika ne le v konceptu avtomobilskih dogodkov, tudi proizvajalci se očitno jasno zavedajo trendov in so fokus premaknili na električna vozila," je za AP dejal poznavalec branže Jim Holder.

Ocenil je tudi, da na prvem velikem avtomobilskem šovu po izbruhu pandemije covida-19 niso več tako kot v preteklosti dominirali stari in veliki nemški avtomobilski proizvajalci.

Dogodek so sicer zaznamovala precej stroga protikoronska pravila, po katerih je moral vsak obiskovalec pokazati bodisi negativen test na koronavirus, dokaz o cepljenju ali dokaz o prebolelosti. Prav tako je bilo treba med gibanjem po prizorišču nositi masko.

Vseeno je bilo vzdušje pozitivno, bilo je celo nekaj primerjav s prvim šolskim dnevom, ko je človek predvsem navdušen, da vidi stare prijatelje, misel na izzive pa potisne v ozadje.

"Veliko je bilo vznemirjenja, vendar moramo biti realni. Na razstavi je bilo razmeroma zelo malo proizvajalcev," je še dejal Holder. Njegovo pozornost je sicer pritegnil predvsem Volkswagen, ki je predstavil svoj najnovejši električni konceptni avtomobil ID Life. Ko bo v prodaji, bo verjetno označen z ID 2.

Bela in minimalistična celotna zasnova avtomobila jasno cilja na mlajšo generacijo v upanju, da bo odprla trg za trajnostno mobilnost, ocenjuje poznavalec. ID Life pospeši od nič do 100 km/h v 6,9 sekunde, njegova visokonapetostna baterija s 57 kWh pa omogoča doseg približno 400 kilometrov (WLTP). Cena bo znašala približno 20.000 evrov. "Mislim, da je navdušenje okoli tega modela upravičeno in bi lahko v nekaj letih predstavljal to, kar danes predstavlja Volkswagen Polo," pravi Holder.

A najprej mora industrija preživeti krizo. To je ob spreminjanju trendov glede nakupov vozil, še poglobila pandemija in pomanjkanje polprevodnikov.