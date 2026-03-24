Gospodarstvo

Na Petrolovih obmejnih črpalkah cena dizla nad dva evra

Vrtojba / Obrežje, 24. 03. 2026 17.18 pred 38 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA M.S.
Petrol

Cena dizelskega goriva na Petrolovih obmejnih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju – na Hrušici, v Šentilju, na Obrežju in v Vrtojbi – se je dvignila nad dva evra za liter. Trenutno je po podatkih s spletne strani goriva.si pri 2,096 evra. Cena litra 95-oktanskega bencina je medtem pri 1,931 evra.

Na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah cene pogonskih goriv v sklopu vladnih ukrepov za izboljšanje oskrbe z naftnimi derivati od petka niso več regulirane.

Petrol jih je v zadnjih dneh dvigoval postopoma in trenutno liter dizelskega goriva na njihovih servisih ob avtocestah – z izjemo obmejnih – stane 1,996 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,881 evra.

Nižja je medtem cena na avtocestnih servisih Mola in Ine, kjer so sicer cene najprej dvignili močneje. Liter dizla je na teh servisih trenutno pri 1,796 evra, liter bencina pa pri 1,681 evra.

Tudi regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči kljub znižanju dajatev občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 11,5 centa na 1,581 evra, liter dizelskega goriva za 16,8 centa na 1,696 evra in liter kurilnega olja za 18,3 centa na 1,342 evra.

Cene bodo po novem veljale le en teden, ne 14 dni, je v ponedeljek odločila vlada. Še vedno velja tudi začasna omejitev točenja goriva za fizične in pravne osebe.

Preberi še Petrol zanika oviranje dostave goriva, stabilizacija do petka
gorivo cene goriva petrol

Vlada omilila pravila glede vožnje in počitka za voznike cistern

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jedupančpil
24. 03. 2026 17.59
plesat, kaj se vozite
0 0
MasteRbee
24. 03. 2026 17.54
Konec je bombonov za štiri leta. Sedaj bomo vse vrnil, dvojno.
+1
1 0
deltoro
24. 03. 2026 17.49
to treba direktorja petrola takoj razrešit funkcije,totalno nesposoben
+2
2 0
jedupančpil
24. 03. 2026 17.59
to bo to :) toro....
0 0
stoinena
24. 03. 2026 17.42
ok. tujci ne bodo sem hodili. mi se pa zapeljemo na drugo. to je to. da ne zmanjka za nas. v redu je.
+2
2 0
Omreznina2024
24. 03. 2026 17.40
treba poravnat kar so zapravili za volitve, raja pa naivna pred volitvami.
+2
3 1
bibaleze
Portal
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Umrla po boju s težko boleznijo
Umrla po boju s težko boleznijo
vizita
Portal
Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Kako pogosto bi se morali tuširati
Kako pogosto bi se morali tuširati
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
moskisvet
Portal
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Skriti biser črnogorske obale
Skriti biser črnogorske obale
dominvrt
Portal
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
