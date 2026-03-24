Na Petrolovih obmejnih črpalkah cena dizla nad dva evra

Na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah cene pogonskih goriv v sklopu vladnih ukrepov za izboljšanje oskrbe z naftnimi derivati od petka niso več regulirane.

Petrol jih je v zadnjih dneh dvigoval postopoma in trenutno liter dizelskega goriva na njihovih servisih ob avtocestah – z izjemo obmejnih – stane 1,996 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,881 evra.

Nižja je medtem cena na avtocestnih servisih Mola in Ine, kjer so sicer cene najprej dvignili močneje. Liter dizla je na teh servisih trenutno pri 1,796 evra, liter bencina pa pri 1,681 evra.

Tudi regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči kljub znižanju dajatev občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 11,5 centa na 1,581 evra, liter dizelskega goriva za 16,8 centa na 1,696 evra in liter kurilnega olja za 18,3 centa na 1,342 evra.

Cene bodo po novem veljale le en teden, ne 14 dni, je v ponedeljek odločila vlada. Še vedno velja tudi začasna omejitev točenja goriva za fizične in pravne osebe.