Na položnice za elektriko se vrača prispevek za OVE

Gospodinjstva so bila plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (t. i. prispevek OVE) začasno oproščena ob izbruhu pandemije covida-19 leta 2020 ter v začetku leta 2022 ob podražitvah energentov, nato pa tudi v okviru ukrepov zaradi energetske krize od druge polovice leta 2022, ko je bila med drugim uvedena tudi regulacija drobnoprodajnih cen električne energije.

Slednja je s prilagoditvami veljala do konca februarja letos, oprostitev prispevka pa velja še do konca junija.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je ponovno uvedbo prispevka z julijem napovedal konec maja, ko je skupaj z Energetsko zbornico Slovenije ocenil, da glede na razmere na trgu ni pričakovati drastičnega zvišanja položnic tudi po koncu regulacije cen in uvedbi prispevka za OVE.

Kot so STA ta teden povedali na ministrstvu, bo znesek položnice elektrike za povprečnega gospodinjskega odjemalca (z letno porabo 4030 kilovatnih ur in dvotarifnim merjenjem) za julij višji za 4,83 evra z DDV in bo v povprečju znašal 68,80 evra.