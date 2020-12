Na pomoč turizmu z 200-milijonskim skladom za investicije, sofinanciranjem hitrih testov...

Na videokonferenci se je danes sestal strokovni svet za turizem, ki deluje pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Minister Zdravko Počivalšek je predstavil predlog novih ukrepov, ki jih ministrstvo načrtuje v prihajajočem sedmem protikoronskem zakonu, predstavniki panoge pa so pozvali k dodatni pomoči.

Osrednja tema pogovora strokovnega sveta je bil načrt nadaljnjih ukrepov za pomoč turistični panogi in vnovičnega odpiranja gospodarskih dejavnosti, so v sporočilu za javnost zapisali na gospodarskem ministrstvu.

Člani strokovnega sveta so opozorili na skrajno težak položaj določenih dejavnosti znotraj turizma, kot so turistične agencije ter gostinski sektor. Za te bi morala vlada po njihovem prepričanju pripraviti nabor dodatnih in obsežnejših ukrepov.

Vztrajanje pri trenutnih ukrepih spodbuja delo na črno

Soglašali pa so tudi z večkrat izraženim stališčem Počivalška, da je treba sproščanje gospodarskih dejavnosti, ki ne predstavljajo visokega tveganja za širjenje okužb s koronavirusom, pospešiti. Vztrajanje pri trenutnih ukrepih namreč spodbuja delo na črno, o čemer kot izrazito negativni posledici trenutnih razmer poroča zlasti Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

V sedmem protikoronskem zakonu sicer gospodarsko ministrstvo med drugim predlaga nekatere spremembe pri dodeljevanju spodbud za investicije, za dodatnih pet milijonov evrov pa bi povečalo sredstva za nakup zaščitnih mask, ki jih bo namenilo gospodarstvu.