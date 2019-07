Turški Cengiz tokrat za deset milijonov dražji

Druga cev najbolj obremenjenega predora pri nas, predora Karavanke, že pred začetkom del velja za enega od projektov z največ pritožbami. Tudi zdaj, ko Dars znova izbira gradbinca, bo, kot kaže, tako - še pred odpiranjem ponudb je namreč državna revizijska komisija že morala odločati o prvi. Kolektor in Gorenjska gradbena družba se nista strinjala, da so k ponudbi povabili Turke in Grke. S pritožbo jima ni uspelo.

Na Darsu so tako v četrtek odprli pet kuvert. In znova so bili najcenejši Turki in to kljub temu, da so ceno za izkop dobrih 3500 metrov cevi dvignili za 10 milijonov evrov, na dobrih 99 milijonov evrov. Druga najugodnejša je ponudba grškega J&P Avaxa z 115 milijoni evrov. Šele na tretjem mestu je pristal Kolektor, ki bi z Rikom in turškim Yapi Merkezijem gradil za dobrih 121 milijonov. Še malce dražji so Avstrijci v navezavi z novomeškim CGP Darija Južne. Najdražja pa Gorenjska gradbena družba v navezi s Čehi.

Od objave prvega razpisa je minilo že skoraj dve leti. Politika pa da ima pri birokratskih zapletih zvezane roke, se brani resorna ministrica. "Tukaj se ministrstvo niti ne more niti ne sme vpletat. Bi si pa želela, glede na to, da je skoraj dve leti od objave razpisa, da se ta saga konča in da tudi na naši strani končno začnemo vrtat,"pravi Alenka Bratušek.