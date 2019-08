Na Portugalskem zaradi napovedane stavke že skoraj zmanjkalo goriva

Številne bencinske črpalke na Portugalskem so ostale brez goriva, potem ko so vozniki pohiteli s polnjenjem svojih rezervoarjev pred napovedano stavko voznikov cistern, ki se bo začela opolnoči. Vozniki cistern, ki zahtevajo višje plače, so že aprila za štiri dni prekinili dobavo goriva, za tokratno stavko pa so se odločili sredi poletne sezone.

Na mnogih bencinskih črpalkah v prestolnici Lizboni kot tudi drugod po državi so že nekaj ur pred začetkom stavke viseli napisi "prazno". Vozniki so po besedah portugalskega premierja Antonia Coste močno pohiteli z nakupom goriva. Prodaja goriva se je v minulih dneh skoraj podvojila. Na spletni strani, ki objavlja poročila voznikov, so zapisali, da je na skoraj 15 odstotkov od skupno nekaj več kot 3000 bencinskih črpalkah gorivo delno ali v celoti pošlo.