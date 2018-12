Na prvem ogledu nove Yaskawine tovarne robotov

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek , japonski veleposlanik Masaharu Yoshida in direktor podjetij Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro Hubert Kosler so si danes v Kočevju ogledali Yaskawino novo tovarno robotov.

Tovarna je v zaključni fazi gradnje in pred montažo strojev, s polno močjo in letno proizvodnjo 6000 robotov pa bo začela delovati v drugi polovici prihodnjega leta. Nova pridobitev meri 120 krat 92 metrov, imela bo nekaj manj kot 10.000 kvadratnih metrov uporabne površine. Do leta 2023 naj bi zaposlovala približno 200 ljudi, letno pa bo izdelala 6000 robotov. Kočevska naložba prinaša 200 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, Slovenija pa je to 25 milijonov evrov vredno naložbo podprla s 5,6 milijona evrov.

Uporabno dovoljenje Japonci pričakujejo decembra

Uporabno dovoljenje za Yaskawino evropsko tovarno robotov, ki so jo novembra lani začeli graditi v Kočevju, v japonski družbi pričakujejo decembra. Zagon poskusne proizvodnje v tovarni, ki bo izdelovala sedem različnih tipov robotov, pričakujejo januarja prihodnje leto. Naložba bo stala 24,6 milijona evrov, podjetje je že zaposlilo 30 ljudi.

Ribniška družba Yaskawa Ristro je sredi novembra sporočila, da je tovarna do takrat zaposlovala 30 ljudi in da se bo število zaposlenih do marca prihodnjega leta gibalo med 60 in 70. Do marca 2020 bo njihovo število naraslo na 120 do 150.

Še več sodelovanja s slovenskimi fakultetami in inštituti

Kot so Yaskawini vodilni povedali ob polaganju njenega temeljnega kamna, bodo poleg tovarne, ki bo izdelovala industrijske robote, odprli še center za raziskave in razvoj. S tem bodo okrepili in nadgradili sodelovanje z domačimi fakultetami in inštituti, sicer pa Yaskawa že sedaj sodeluje s Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za elektrotehniko in z Inštitutom Jožef Stefan.

Japonska korporacija Yaskawa Electric je sicer leta 1994 prevzela v Nemčiji delujoče slovensko podjetje Motoman Robotec, leta 1996 pa so v Ribnici ustanovili podjetje za proizvodnjo robotskih celic Yaskawa Ristro. Hkrati v Ribnici deluje Yaskawa Slovenija, ki skrbi za prodajo v Sloveniji in na trgih nekdanje Jugoslavije. Za novo tovarno robotov v Kočevju so v Ribnici ustanovili podjetje Yaskawa Europe Robotics, razvoj in proizvodnja robotov.

V prihodnje še dva obrata za proizvodnjo elektromotorjev in elektronskih komponenet

Prvi mož družbe Yaskawa Europe Manfred Sternje tudi maja s slovenskim gospodarskim ministrstvom in kočevsko občino podpisal pismo o nameri postavitve obratov za proizvodnjo elektromotorjev in elektronskih komponent. V njem naj bi zaposlili do 250 ljudi, v Kočevje pa naj bi Yaskawa tako skupaj prinesla do 500 zaposlitev.

Naložba naj bi stala od 20 do 30 milijonov evrov. Stern je dejal, da naj bi zemljišče za dodatna obrata zagotovili nekje do aprila prihodnje leto. Vse skupaj bo Yaskawa v prihodnjih letih potrebovala okoli sedem hektarjev dodatnih zemljišč, proizvodnja pa naj bi stekla najkasneje v dveh letih. Tovrstno proizvodnjo ima Yaskawa sicer že na Škotskem, kočevska obrata pa bosta evropske zmogljivosti še okrepila.

Proizvodnja v Sloveniji naj bi zadovoljila okoli 75 odstotkov tržnih potreb korporacije v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, za tiste robote, ki bodo še naprej prihajali iz Japonske, pa bo Slovenija osrednja točka za distribucijo.

Novi obrat nameravajo zgraditi ob kočevski oz. ob svoji prvi evropski tovarni robotov.