Na razgovoru naj bi preverjali brazgotine, rojstna znamenja in tetovaže

23-letna Mariana je za španski El Diario povedala, da so jo prosili, naj se sleče do modrčka, krila in hlačnih nogavic, medtem ko je ženska, ki je z njo opravljala razgovor, v zvezek zapisovala opombe. "Počutila sem se kot žival v živalskem vrtu," je dejala.

Incident naj bi se zgodil med zaposlitvenim dogodkom, ki ga je organiziral Meccti, ki se opisuje kot največja agencija za zaposlovanje kabinskega osebja, poroča Business Insider.

Trije viri so medtem za El Diario povedali, da je bil postopek intervjuja že od začetka neprijeten. Zavračali naj bi ženske z očali, zobnim aparatom, vidnimi brazgotinami ali drugimi kožnimi znamenji – pa tudi vse, za katere so menili, da so predebele. Nekatere naj bi vprašali, ali bi bile pripravljene shujšati, druge pa, ali bi bile pripravljene "jesti več". Ljudi naj bi zavrnili, rekoč, da jim ni všeč njihova koža ali nasmeh. Zavrnili so tudi vse moške kandidate.

Kandidatke, ki so se prebile v ožji izbor, naj bi nato prosili, naj vstopijo v sobo posamično, tam pa naj bi se morale tudi delno sleči.

Bianca, 23-letna stevardesa iz Romunije, je za El Diario povedala: "Prva, ki je vstopila, je prišla ven v solzah." Drugim kandidatkam je povedala, da so ji naročili, naj se sleče do spodnjega perila. Podobno naj bi nato doživela tudi sama. Povedali naj bi ji, da preverjajo "brazgotine, rojstna znamenja in tetovaže".

Špansko ministrstvo za delo je napovedalo preiskavo, domnevno ravnanje zaposlovalcev opisujejo kot "nedopustno vedenje, ki krši dostojanstvo in temeljne pravice teh žensk".

Letalska družba je v odzivu zapisala, da za zaposlovanje kabinskega osebja že več let uporablja isto agencijo in da doslej za takšne obtožbe še nikoli niso slišali. Dejali so, da preverjajo, kaj se je zgodilo, saj takšnega početja ne odobravajo.

Po poročanju La Vanguardie Meccti ostro zanika obtožbe, napovedovali naj bi celo tožbe.