Na razpis za odkup pšenice se je odzval le en ponudnik

Naročilo, 19. julija objavljeno tudi v uradnem listu EU, se je nanašalo na nakup do 14.000 ton pšenice in do 26.000 ton pšenice z obveznostjo skladiščenja na območju Slovenije. Ocenjena skupna vrednost naročila brez DDV znaša 12,4 milijona evrov, in sicer prvega sklopa 4,2 milijona evrov in drugega sklopa 8,2 milijona evrov.

Pri tem ugotavljajo, da "trenutna situacija na trgih nič ne kaže na to, da bi v Sloveniji bilo to potrebno". Za to je po navedbah zavoda Slovenija dobro preskrbljena s potrebnimi zalogami pšenice in ni niti najmanjših razlogov za zaskrbljenost.

Na zavodu za blagovne rezerve napovedujejo, da bo do prejeto ponudbo zdaj pregledali in v predpisanih rokih sprejeli odločitev o oddaji naročila.

Vlada je sicer najprej v sklopu ukrepov za naslovitev prehranske draginje in težav kmetom zaradi visokih cen energije in surovin skladno z željami kmetijskega sektorja napovedala, da je država pripravljena odkupiti celoten letošnji pridelek pšenice. Do ukrepa so bili kritični predelovalci pšenice, nezadovoljni pa so bili na koncu tudi kmetje, saj mora država pri javnih naročilih slediti načelu cenovno najbolj ugodne ponudbe. Očitno so vmes tako svojo pšenico prodali bolje drugim kupcem.

Na vladi so sicer v nadaljevanju ukrep odkupa pšenice označili predvsem kot ukrep za zagotavljanje prehranske varnosti v prihodnjih mesecih zaradi visokih cen hrane in tržne negotovosti. Ob tem so poudarili, da nikogar ne silijo v prodajo pšenice državi.

Medtem so se svetovne cene hrane, tudi žit, močno znižale. Temu je pripomogla tudi sprostitev ladijskega izvoza žit iz Ukrajine, ki je sledila sporazumu med Rusijo, Ukrajino in Turčijo. Ukrajina je namreč ena največjih svetovnih izvoznic žita, ta ključna prehranska surovina pa zaradi ruske blokade ukrajinskih pristanišč mesece ni prišla do kupcev.