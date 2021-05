Na seji odbora za finance dva bančna zakona

Rok za prenos direktive glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo je potekel konec lanskega decembra. Na finančnem ministrstvu so najprej pripravili predlog novele zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank iz leta 2016, a so se nato odločili pripraviti predlog novega zakona.