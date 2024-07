Na seznamu za odstranitev 116 objektov na levem bregu Savinje v Letušu

Žohar sicer meni, da je treba slediti strokovnim mnenjem pristojnih. Kot je povedal, ima občina nadomestno lokacijo za gradnjo novih stanovanjskih objektov v naselju Rakovlje. Po njegovih besedah so interes za preselitev v Braslovče izkazali tudi občani s Koroške, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, ki jih je prizadela lanska vodna ujma.

Za del Letuša, ki leži na desnem bregu Savinje, se je medtem javna razgrnitev za zainteresirano javnost začela 8. julija in bo potekala do vključno 23. julija. Na seznamu za odstranitev je 50 objektov, odziv tamkajšnjih krajanov pa je pozitiven.

Ministrstvo za naravne vire in prostor skupaj z Direkcijo RS za vode pospešeno izvaja aktivnosti, da bi čim prej rešili vprašanje celovite ureditve naselij na sotočju Savinje in Pake, so poudarili na ministrstvu. Kot so pojasnili, gre za hidravlično izjemno zahtevno območje, ki ga je nujno treba celostno in dolgoročno ustrezno urediti.

Stroka v okviru veljavnih predpisov pretresa več možnih rešitev. Na ministrstvu pričakujejo, da bo strokovni konsenz dosežen kmalu. Mnenje oziroma predlogi rešitev za celotno območje bo predano državni tehnični pisarni, ta pa bo predloge variant predala v obravnavo svetu za obnovo. Končni predlog bo potrdila še vlada.

Na ministrstvu so ob tem spomnili tudi na zgodovinske zapise in raziskave, ki pričajo o tem, da je območje sotočja Savinje in Pake oz. območje naselij Roje, Podgora in Gmajna poplavno območje oz. razlivna površina v času povišanih voda.