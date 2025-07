Na slovenski odgovornosti za vpoklic je 9.000 vozil

Kot pravijo, je njihov cilj zagotoviti, da so vsi lastniki vozil pravočasno in ustrezno obveščeni ter da se potrebni varnostni ukrepi izvedejo čim prej in učinkovito. Podobne aktivnosti izvajajo tudi številne druge avtomobilske znamke v skladu z evropskimi varnostnimi regulativami, dodajajo.

Dodali so, da za pridobitev ustreznik podatkov o vozilih na slovenskih cestah sodelujejo z ministrstvom za infrastrukturo, od katerega po oddaji vloge za poizvedbo prejmejo trenutno stanje glede zadnjih znanih lastnikov registriranih in neregistriranih vozil, pa tudi tistih, ki so že reciklirana, uničena, ukradena in posledično neaktivna v njihovih sistemih.

Ob neregistriranih so v sistemu tudi vozila, ki so v trenutku izdelave poročila "v postopku" in ni mogoče zagotovo določiti prejemnika pošte, ki bo lahko poskrbel za izvedbo, zato se za takšna vozila aktivira stanje prepovedi administrativnih postopkov, kar pomeni, da vozila ne bo možno registrirati oziroma zamenjati lastništva, dokler akcija ni opravljena. "Vse navedeno pomeni, da se stanje registriranih in neregistriranih vozil na našem tržišču spreminja dnevno," razlagajo.

Povzemajo, da so akcije so aktivne in vidne v sistemih pooblaščenih serviserjev že od lanskega leta, se pa tudi v osnovni bazi stanje spreminja, saj tudi druge države ugotovijo, da so bila vozila uvožena v Slovenijo in jih dodajo na listo njihovih strank. "Tako so naši pooblaščeni serviserji z obveščanjem svojih strank, za katere imajo kontaktne podatke, do konca junija opravili menjavo na že več kot 2.500 vozilih. Seveda je zaradi trenutne medijske izpostavljenosti število klicev in terminov nekoliko povečano, zato se lahko število dni do prostega termina podaljša. Poudarjamo, da lahko stranka za menjavo izbere katerikoli pooblaščeni servis Citroën," so jasni.