Na Švedskem izdelali prvo jeklo brez uporabe fosilnih goriv

SSAB je prvo dostavo označil za "pomemben korak na poti do proizvodne verige brez fosilnih goriv, ko gre za proizvodnjo železa in jekla". Končni cilj je razviti tehnologijo, da bi bila na takšen način mogoča industrijska proizvodnja. Pri družbi ocenjujejo, da bi se to lahko zgodilo leta 2026. "Prvo jeklo brez fosilnih goriv na svetu ni le preboj za SSAB, ampak je dokaz, da je mogoče narediti prehod in znatno zmanjšati globalni ogljični odtis jeklarske industrije," je dejal Martin Lindqvist, predsednik in izvršni direktor SSAB.

Proizvodnja jekla je eden izmed mnogih industrijskih procesov, ki bi potrebovali temeljite spremembe, če naj bi šli bolj z roko v roki s trajnostjo. Izziv pa je velik. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) je sektor železa in jekla vsako leto odgovoren za 2,6 gigatone neposrednih emisij ogljikovega dioksida. Leta 2019 je bila ta številka večja od neposrednih emisij iz sektorjev, kot sta cement in kemikalije. IEA dodaja, da je jeklarski sektor največji industrijski porabnik premoga, ki mu zagotavlja približno 75 odstotkov potrebne energije.

Hybrit sicer ni edini projekt, ki želi ublažiti učinke proizvodnje jekla. Drugi, H2 Green Steel, namerava na severu Švedske zgraditi obrat za proizvodnjo jekla, ki ga bo poganjala "zelena" tovarna vodika. Februarja je švedsko podjetje, ki ga podpirajo vlagatelji, med katerimi je tudi ustanovitelj Spotifyja Daniel Ek, sporočilo, da se bo proizvodnja začela leta 2024, do leta 2030 pa je cilj letna proizvodnja pet milijonov ton jekla.

Vodik se sicer lahko proizvaja na več načinov. Ena metoda vključuje uporabo elektrolize z električnim tokom, ki razdeli vodo na kisik in vodik. Če električna energija, uporabljena v tem procesu, prihaja iz obnovljivih virov, kot sta veter ali sončna energija, gre za "zelen" ali "obnovljiv" vodik.

Poleg proizvodnje jekla je proizvodnja aluminija še en sektor, kjer bi lahko imeli vlogo obnovljivi viri energije. V začetku tega leta je nemški avtomobilski proizvajalec BMW tako dejal, da je začel pridobivati ​​in uporabljati aluminij, proizveden s sončno energijo.