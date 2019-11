Nadzor Banke Slovenije v Unicredit Bank odkril težje kršitve

Banka Slovenije (BS) je lani med novembrom in decembrom ter letos januarja med pregledom poslovanja banke Unicredit Slovenija ugotovila hude kršitve na področju pranja denarja in financiranja terorizma.

BS je zato Unicreditu izdala odredbo za odpravo kršitev. Kot so navedli se dve izmed sedmih ugotovljenih kršitev štejeta med najtežje, tri imajo naravo težjih kršitev, ena pa lažje. Za najtežji kršitvi je prepisana globa do 120.000 evrov.

Banka Slovenije je med nadzorom naletela na več strank, ki jih Unicredit, kljub povečanemu tveganju za pranje denarja ali financiranje terorizma, ni ustrezno pregledal. Pri nekaterih strankah niso ustrezno preverili namena transakcij, spet pri drugih pa sumljivih transakcij niso sporočili uradu za preprečevanje pranja denarja. Prepoznavanje tovrstnih transakcij jim po mnenju BS otežuje neučinkovit informacijski sistem.

Banka Slovenije Unicreditu naložila več ukrepov

Banka Slovenije je četrti največji banki zaradi ugotovljenih kršitev naložila več ukrepov. Banka je morala za odpravo kršitev "zagotoviti ustrezne pogoje za vzpostavitev in razvoj trdnega in zanesljivega sistema, ki bo omogočal učinkovito upravljanje tveganj glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma".

Prav tako je morala zagotoviti učinkovito delovanje sistema notranjih kontrol, vključno s prenovo notranjih aktov, ki urejajo to področje, pri sklepanju novih poslovnih razmerij pa zagotoviti pridobivanje kvalitetnejših podatkov, kvaliteto podatkov pa izboljšati tudi pri starih strankah.

Prav tako so morali Banki Slovenije poslati akcijski načrt z aktivnostmi za odpravo hudih kršitev. Opraviti so morali tudi poglobljeno analizo poslovanja strank, vse sumljive transakcije pa naznaniti uradu za preprečevanje pranja denarja.

Unicredit: Nepravilnosti smo že odpravili

''UniCredit Banka Slovenija d.d. je Ukrep Banke Slovenije prejela in preučila. UniCredit Banka Slovenija d.d. je ugotovitve in nepravilnosti v ukrepu že odpravila in se hkrati zavzema za nadaljnje izboljšanje in okrepitev vseh relevantnih procesov in politik,''so sporočili iz Unicredit Slovenija.