Nadzor: pri vozilih BYD in Geely odkrili vrsto nepravilnosti

Kitajska avtomobilska industrija je v zadnjih letih svet osupnila s hitrostjo, s katero razvija in na trg pošilja nove modele. Toda prav ta tako imenovani "China Speed" je zdaj pod vse večjim pritiskom domačih regulatorjev. Kitajski nadzorni organi so namreč pri vozilih proizvajalcev BYD in Geely ugotovili več primerov, ko dejanske lastnosti avtomobilov niso ustrezale dokumentaciji, ki so jo podjetja predložila oblastem. Med drugim so ugotovili odstopanja pri medosni razdalji, višjo porabo od deklarirane in primere vozil brez priloženih navodil za uporabo, poroča focus.de. Ugotovitve prihajajo v času, ko so štiri kitajska ministrstva, med njimi ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo, začela obsežno enoletno kampanjo nadzora kakovosti proizvodnje in varnosti vozil. Del novega režima so tudi nenapovedani pregledi avtomobilskih tovarn.

Avtomobil od ideje do trga v približno dveh letih

V središču pozornosti je predvsem izjemna hitrost kitajske avtomobilske industrije. Razvoj novega modela avtomobila na Kitajskem v povprečju traja približno dve leti, medtem ko tradicionalni tuji proizvajalci za primerljiv razvojni cikel običajno potrebujejo od tri do pet let. Kitajska industrija želi ta čas še skrajšati. IAT Automobile Technology in kitajsko združenje avtomobilskih proizvajalcev CAAM sta predlagala uporabo umetne inteligence, s pomočjo katere bi lahko razvoj novega avtomobila skrajšali na vsega 18 mesecev. Toda oblasti so do takšnih ambicij vse bolj zadržane. Po poročanju Bloomberga preverjajo, ali je tako hiter razvoj sploh mogoče uskladiti z dovolj temeljitim testiranjem vozil. Vprašanje je torej, ali lahko proizvajalci ob vse krajših razvojnih ciklih opravijo vse postopke preverjanja, ki so potrebni za zagotavljanje kakovosti in varnosti.

Električni avto kitajskega proizvajalca BYD FOTO: AP

Hud boj za kupce in vse večji pritisk na stroške

Težava je še toliko pomembnejša zaradi razmer na kitajskem avtomobilskem trgu. Ogromne proizvodne zmogljivosti in oster cenovni boj med proizvajalci pritiskajo na njihove marže. Regulatorji zato ugotovljenih pomanjkljivosti ne obravnavajo več nujno kot posamezne napake. Skrbi jih, da bi lahko bile posledica širšega pritiska na zniževanje stroškov, zaradi katerega bi proizvajalci skrajševali ali celo izpuščali določene postopke preverjanja in potrjevanja vozil. Nadzorna kampanja, ki se je začela 27. avgusta, približno sto domačim proizvajalcem nalaga, da lokalnim oblastem do konca leta 2026 predložijo poročila o kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivosti svojih izdelkov. Proizvajalci morajo ob ugotovljenih napakah sprožiti in izvesti tudi prostovoljne vpoklice vozil.

Avtomobile jemljejo neposredno iz tovarn

Nadzor ne bo omejen zgolj na pregled dokumentacije. Inšpektorji vzorčna vozila in posamezne komponente jemljejo neposredno iz proizvodnih obratov in prodajnih salonov. Njihovo strojno in programsko konfiguracijo nato zapečatijo ter jih pošljejo na nadaljnja preverjanja. Med drugim izvajajo preizkusna trčenja ter teste konstrukcije in baterijskih sklopov, preverjajo pa tudi kibernetsko varnost in varnost podatkov. Pri modelu Geely EX2, ki ga na kitajskem trgu prodajajo pod imenom Xingyuan, je bila ugotovljena razlika v medosni razdalji, ki je presegla dovoljeno enoodstotno toleranco. Pri modelu BYD Qin L DM-i pa je bila v načinu vzdrževanja napolnjenosti baterije izmerjena poraba goriva, ki je presegala deklarirano vrednost. Pri drugih pregledanih avtomobilih so inšpektorji ugotovili še druge pomanjkljivosti. Nekatera vozila niso imela navodil za uporabo, posamezne rešitve za izhod v sili in zaščito pri bočnem trku pa niso izpolnjevale zahtevanih standardov. Kitajske oblasti zdaj razmišljajo celo o dodatnem zaostrovanju pravil za nova električna vozila. Preverjajo možnost, da bi obvezno cestno testiranje novih električnih avtomobilov podaljšali na 30.000 kilometrov oziroma ga podvojili. Takšna odločitev bi razvojne in validacijske postopke podaljšala prav v času, ko jih avtomobilska industrija želi še dodatno skrajšati.

Učinek lahko občutijo tudi evropski trgi

Dogajanje ni pomembno le za kitajski trg. BYD, Geely in drugi kitajski avtomobilski proizvajalci se namreč vse bolj usmerjajo v izvoz, s katerim želijo med drugim ublažiti posledice ostrega cenovnega boja na domačem trgu. Zaradi tega lahko ugotovljene nepravilnosti vplivajo tudi na njihov ugled v tujini. Kitajske znamke se na tujih trgih že soočajo z vprašanji, ali lahko ob izjemno hitrem razvoju in konkurenčnih cenah zagotavljajo enako temeljito preverjanje vozil kot proizvajalci z daljšimi razvojnimi cikli.

Cesta FOTO: Shutterstock

Kaj pa, če avtomobilska znamka preprosto izgine?