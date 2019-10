Nadzorni svet Petrola podrobnosti glede menjave uprave ne želi razkriti

Nadzorni svet Petrola ne more podrobneje pojasniti razlogov za sporazumno prenehanje mandata uprave. Nekdanji člani uprave so dali soglasje za objavo besedil sporazumov, ne pa tudi k hkratnemu razkritju okoliščin. Nadzorniki ocenjujejo, da brez hkratne pojasnitve dogajanja zainteresirana javnost ne bi dobila jasne slike.

Kot sta danes na spletni strani Ljubljanske borze objavila uprava in nadzorni svet Petrola, je bil razlog za predčasno prenehanje mandata predsednika in dveh članov uprave družbe v razhajanju glede izvajanja strategije družbe, kar so povedali že v izjavah po sklenitvi sporazumov. "Podrobnejših pojasnil o razlogih in vzrokih, ki so nadzorni svet vodili k sprejetju odločitve za sklenitev sporazuma za predčasno prenehanje mandatov, nadzorni svet v tem trenutku žal ne more podati, saj je s sporazumi določena tudi vsebina t. i. izjav za javnost, ki, vsaj v tej fazi, vključuje tudi delničarje. Kot je bilo že pojasnjeno, je bila odločitev za predčasno prenehanje mandatov potrebna zaradi varovanja interesov družbe in skladna z določili ZGD-1," so zapisali.

Nadzorni svet Petrola ne more podrobneje pojasniti razlogov za sporazumno prenehanje mandata uprave. FOTO: Bobo

S sporazumi je tudi določeno, da predstavljajo poslovno skrivnost, z izjemo tistega dela, v katerem je bila dogovorjena omenjena vsebina izjav, ki jih dogovor o poslovni skrivnosti ne obsega. Nadzorni svet družbe je od nekdanjega predsednika in članov uprave poskušal pridobiti soglasje za podajo obširnejših pojasnil o razlogih, ki so bili nekdanji upravi predstavljeni pred sklenitvijo sporazumov in so nadzorni svet vodili k sprejetju soglasne odločitve, da se mandati predčasno zaključijo. "Nadzorni svet je prejel zgolj soglasje o razkritju sporazumov, pri čemer pa bivši člani uprave niso podali soglasja o hkratnemu razkritju okoliščin, v katerih so bili sporazumi podpisani. Nadzorni svet ocenjuje, da zgolj z razkritjem besedila sporazumov, brez hkratne pojasnitve dogajanja na sami seji nadzornega sveta in okoliščin, ki so pripeljale do podpisa sporazumov, zainteresirana javnost ne bi dobila jasne slike o razlogih za njegovo ravnanje," so zapisali.

Kot so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga, so se danes prek portala SEOnet seznanili z dodatnimi pojasnili nadzornega sveta družbe Petrol o prenehanju mandata članom uprave. Kot so pojasnili, bodo informacije iz besedila preučili in v roku o tem obvestili tudi vlado.