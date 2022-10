Nadzorniki Gen energije s Košorokom sklenili sporazum o predčasnem prenehanju mandata

Nadzorniki so se generalnemu direktorju Blažu Košoroku zahvalili za dobro opravljeno delo in mu zaželeli uspešno delo na njegovi nadaljnji poslovni poti. Zaradi predčasnega zaključka mandata je nadzorni svet kadrovski komisiji naložil izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za imenovanje novega generalnega direktorja v skladu z aktom o ustanovitvi družbe, so še dodali v Gen energiji.

Košorok je po sklenitvi sporazuma povedal, da je bilo letošnje leto zaradi negotovih in hitro spreminjajočih se razmer na energetskih trgih za družbo izjemno zahtevno, kljub nepredvidljivim okoliščinam pa so ves čas uspešno uresničevali svoje poslanstvo in slovenske porabnike zanesljivo oskrbovali z električno energijo po dostopni ceni.

"Z izjemno odgovornim in preudarnim obvladovanjem zaostrenih razmer smo skupaj z vodstvi vseh družb v skupini GEN izvedli pomembne ukrepe in zagotovili nemoteno dobavo električne energije. Verjamem, da imata družba in skupina prave strateške usmeritve in strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje," je dodal Košorok.