Nadzorniki v upravo Luke Koper imenovali le Roberta Rožca

Po naših informacijah so nadzorniki za tri mesta v upravi preverjali šest kandidatov. Največ možnosti za to, da prevzame krmilo koprske luke, je imel Robert Rožac, kar se je tudi zgodilo. Njegovo ime je že kar nekaj časa krožilo v javnosti.

Rožac je sicer sekretar na ministrstvu za okolje, pa tudi dolgoletni uslužbenec Luke Koper, kjer je vodil službo za investicije. Kot je zapisano na straneh ministrstva, je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir arhitekture. Ima dolgoletne delovne izkušnje na vodstvenih položajih, in sicer z upravljanem podjetij in kot direktor posameznih področij. Svojo poklicno pot je začel kot učitelj tehničnega pouka, nato na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij (ZRMK d. d.) ter nadaljeval na inšpektoratu Ministrstva za okolje in prostor kot republiški gradbeni in urbanistični inšpektor, kjer je sodeloval tudi pri popotresni obnovi Posočja. Nato je deloval v podjetju GPG d. d., in sicer kot direktor trženja in razvoja objektov ter naselij, v okviru poslovne skupine Energoplan d. d. je bil direktor podjetja Slovenija projekt d. o. o. in obenem direktor investicijskega podjetja IP Obala d.o.o. iz Kopra. Nadalje je bil vodja področja investicij in vzdrževanja v Luki Koper d. d. Pred imenovanjem na položaj državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor je bil kot izvršni direktor zaposlen v projektni družbi Resa invest d. o. o. v Ljubljani.

V javnosti se je sicer v teh dneh vztrajno pojavljalo še eno ime, to je Boštjan Napast, nekdanji predsednik uprave družbe Geoplin.

Kot je znano, bo v ponedeljek sedanjemu vodstvu Luke, predsedniku uprave Dimitriju Zadelu ter članoma uprave Metodu Podkrižniku in Irmi Gubanec prenehal mandat. Zadelova uprava je konec oktobra sporazumno odstopila s položaja. Kot je tedaj pojasnil predsednik nadzornega sveta Franci Matoz, je uprava delala dobro, vendar so ugotovili, da Luka Koper v konceptualnem pogledu nadaljnje strategije razvoja potrebuje novo vodstvo. Nadzorni svet je vsem trem članom uprave v skladu z njihovimi pogodbami priznal pravice iz pogodbe, kar vključuje tudi izplačilo odpravnine. Zadel je upravo Luke Koper vodil od konca decembra 2017, ko so tedanji nadzorniki s položaja predsednika uprave razrešili Dragomirja Matića.