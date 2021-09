Nadzorniki v upravo Pošte Slovenije imenovali Sebastijana Gostenčnika

Sebastijan Gostenčnik je na Pošti zaposlen od leta 2016, trenutno pa vodi organizacijski enoti kontrolinga ter financ in računovodstva. Kot so po današnji seji sporočili iz družbe, je njegovo imenovanje primer dobre poslovne prakse v družbi in pomeni kontinuiteto na področjih, ki jih vodi sedanji član poslovodstva.

Sicer pa je Pošta Slovenije na ravni skupine v letošnjem prvem polletju presegla načrtovane rezultate. V sklopu poslovnih prihodkov največji delež predstavljajo prihodki od pisemskih storitev, sledijo prihodki od logističnih in paketnih storitev ter prihodki od denarnih storitev.

Letos načrtujejo nadaljnjo zmerno rast prihodkov ob upoštevanju postopnega umirjanja epidemije. Ključni za doseganje rasti bodo še naprej prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo pisemske in IT-storitve ter storitve na mreži. E-substitucija letos vpliva na zmanjšanje števila pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže, ki jo je vpliv epidemije še dodatno pospešil. Največje povečanje pa načrtujejo na področju paketov in hitre pošte, predvsem zaradi nadaljevanja trenda povečanja nakupov prek spletne prodaje.

V lanskem poslovnem letu, ki ga je v pretežni meri zaznamovala epidemija, je skupina ustvarila 5,2 milijona evrov čistega dobička, od tega obvladujoča družba 4,5 milijona evrov.

Nesporazumi v vrhu družbe

Časnika Večer in Dnevnik sta v zadnjih dneh poročala o nesporazumih v vrhu družbe, ki ostaja brez dveh dolgoletnih članov uprave. Omenjata koalicijske boje, o čemer naj bi beseda tekla tudi na današnji seji, o tem pa na Pošti po seji pojasnil niso podali. Nadzorniki naj bi želeli predvsem razčistiti, ali je pri nedavnih odpovedih delovnega razmerja trem vodilnim v poslovodstvu prišlo do kršenja notranjih pravil in celo do suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja.