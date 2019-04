Nadzorniki prvemu možu NLB (še) niso dvignili plače

Lani končno privatizirana NLB je leto končala z nekaj več kot 200 milijoni evrov dobička. Lep kos te pogače, natančneje 50 milijonov evrov, si bo že junija odrezala tudi država, ki je še vedno 35-odstotna lastnica NLB, a vseeno dovolj majhna, da je s prodajo padel tudi Lahovnikov zakon, ki omejuje plače vodstva z Blažem Brodnjakom na čelu. Bodo kmalu res segale vse tja do 400.000 evrov?

Iz danes objavljenega letnega poročila izhaja, da je prvi človek NLB Blaž Brodnjak lani zaslužil 192.000 evrov bruto. V to so všteti plača, regres, nagrada, bonitete, povračilo stroškov, torej vse. Ker pa je edini Slovenec v upravi, je bila njegova plača najnižja, saj ima daleč najmanj bonitet. Nadzorni svet naročil primerjavo plač, a se za povišanje še ni odločil Ker pa od novembra za NLB Lahovnikov zakon ne velja več, uprava z Brodnjakom na čelu računa na znatno povišico, februarja se je govorilo o 400.000 evrih. V ta namen je po naših podatkih nadzorni svet naročil primerjalno analizo plač v podobnih bančnih skupinah pri nas in v regiji. Kot pravijo neuradni viri, so razlike ogromne, zneski se namreč gibljejo od nekaj 100 tisoč evrov pa menda celo do nekaj milijonov evrov.

Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem predlagala, da se del bilančnega dobička in sicer dobrih 142,5 milijonov evrov izplača delničarjem kot dividenda, kar pomeni 7,13 evra bruto na delnico. FOTO: Aljoša Kravanja

Kar ne preseneča, najbolje plačan bančnik v Slovenije, glavni direktor SKB, je leta 2017, za lani podatkov še ni, dobil kar 635.000 evrov. Nadzorniki NLB se kljub temu danes za dvig plač še niso odločili in morda se do 10. junija, ko bo nadzorni svet dobil štiri nove člane, pretežno ali samo tujce, tudi ne bo. NLB se osredotoča predvsem na trge jugovzhodne Evrope Nadzorni svet je sicer na seji potrdil dve poročili NLB Skupine za lansko leto in sicer letno poročilo o poslovanju ter letno poročilo o družbeni in okoljski politiki. "Obe skupaj kažeta ne samo stabilno in uspešno poslovanje NLB Skupine, pač pa tudi pomembno družbeno vlogo, ki jo ima na trgih jugovzhodne Evrope kot sistemski igralec," so zapisali v sporočilu za javnost.

Nadzorniki se zaenkrat niso odločili povečati plače vodilnim v NLB. FOTO: POP TV