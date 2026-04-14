Nafta občutno cenejša: cena za sod ostaja pod 100 dolarji

V odgovor na agresijo, ki sta jo ZDA in Izrael proti Iranu začela konec februarja, je Teheran praktično v celoti zaprl Hormuško ožino, skozi katero potuje približno petina svetovne nafte. Strani sta minuli teden dosegli dogovor o prekinitvi ognja in se pretekli konec tedna v Pakistanu sestali na pogajanjih o končanju vojne, ki pa niso prinesla rešitve. ZDA so v odgovor v ponedeljek začele izvajati blokado iranskih pristanišč.

Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij zdaj pozdravili izjavo ameriškega podpredsednika JD Vancea, da so ameriški in iranski pogajalci minuli konec tedna dosegli napredek. To je na trgih okrepilo upanje, da še obstaja možnost sklenitve dogovora med stranema. Vrednost evra se krepi. Pozno popoldne so z evrom v Frankfurtu trgovali po tečaju 1,179 dolarja, kar je 0,26 odstotka več kot ob koncu ponedeljkovega trgovanja. Evropska centralna banka je opoldne referenčni tečaj evra določila pri 1,1793 dolarja, dan prej pa pri 1,1684 dolarja.

Pod 100 dolarji za sod nafte

Cena nafte so medtem danes občutno znižale in ostajajo pod 100 dolarji za sod. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 92,37 dolarja, kar je 6,71 dolarja manj kot ob koncu ponedeljkovega trgovanja. V Londonu so se junijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent znižale za 3,96 dolarja na 95,40 dolarja.

Evropske borze navzgor