Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Nafta občutno cenejša: cena za sod ostaja pod 100 dolarji

London/Frankfurt/Pariz, 14. 04. 2026 18.35 pred 56 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA
Sod nafte

Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se zvišali, okrepil se je tudi tečaj evra. Nafta se je občutno pocenila. Na finančnih in naftnih trgih se je okrepil optimizem glede morebitne sklenitve dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu in ponovnega odprtja Hormuške ožine.

V odgovor na agresijo, ki sta jo ZDA in Izrael proti Iranu začela konec februarja, je Teheran praktično v celoti zaprl Hormuško ožino, skozi katero potuje približno petina svetovne nafte.

Strani sta minuli teden dosegli dogovor o prekinitvi ognja in se pretekli konec tedna v Pakistanu sestali na pogajanjih o končanju vojne, ki pa niso prinesla rešitve. ZDA so v odgovor v ponedeljek začele izvajati blokado iranskih pristanišč.

Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij zdaj pozdravili izjavo ameriškega podpredsednika JD Vancea, da so ameriški in iranski pogajalci minuli konec tedna dosegli napredek. To je na trgih okrepilo upanje, da še obstaja možnost sklenitve dogovora med stranema.

Vrednost evra se krepi. Pozno popoldne so z evrom v Frankfurtu trgovali po tečaju 1,179 dolarja, kar je 0,26 odstotka več kot ob koncu ponedeljkovega trgovanja. Evropska centralna banka je opoldne referenčni tečaj evra določila pri 1,1793 dolarja, dan prej pa pri 1,1684 dolarja.

Pod 100 dolarji za sod nafte

Cena nafte so medtem danes občutno znižale in ostajajo pod 100 dolarji za sod. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 92,37 dolarja, kar je 6,71 dolarja manj kot ob koncu ponedeljkovega trgovanja. V Londonu so se junijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent znižale za 3,96 dolarja na 95,40 dolarja.

Evropske borze navzgor

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je zvišal za 1,35 odstotka.

V Frankfurtu je indeks DAX pridobil 1,27 odstotka, v Parizu CAC 40 1,12 odstotka, na Dunaju ATX 1,74 odstotka in v Milanu indeks FTSE MIB 1,36 odstotka.

Z 0,25-odstotno rastjo je trgovanje zunaj območja z evrom končal osrednji indeks londonske borze FTSE 100, v Zürichu pa je SMI končal 0,94 odstotka v plusu.

Indeksi na newyorških borzah se prav tako krepijo. Industrijski indeks Dow Jones je bil približno štiri ure pred koncem trgovanja 0,63 odstotka v plusu, širši indeks S&P 500 in tehnološki indeks Nasdaq pa sta beležila 1,01- oz. 1,61-odstotno rast.

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pujček
14. 04. 2026 19.31
Bla,bla. Bogati krog iz družine rdečega klovna.
Odgovori
0 0
blue3dragon
14. 04. 2026 19.26
Čez Hormuz nafta ne gre, ruske ali venezuelske nočemo... Od koga potem kupujemo? Nagradno vprašanje...
Odgovori
+1
1 0
zibertmi
14. 04. 2026 19.30
evropa preko te ožine uvozi zgolj 4% nafte,vprašanje je zakaj je potem tako visoka cena na črpalkah,če ta podatek uvoza drži
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
14. 04. 2026 19.13
Nafta bila 120$, na bencinski 1,5 za liter, zdaj 100$, na bencinski 1,6- MATEMATIKA NE ŠTIMA!!!!
Odgovori
+0
1 1
Artechh
14. 04. 2026 19.26
Ker ni sam . surova nafta maš se druge stroške pametnjakovič
Odgovori
+0
1 1
gasper111
14. 04. 2026 19.30
O čem ti govoriš? Vsakemu bukseljnu ja jasno da je cena surove nafte le eden izmed mnogih dejavnikov, ki na koncu izoblikujejo maloprodajno ceno goriva.
Odgovori
0 0
alicante1234
14. 04. 2026 19.01
Govorite o papirnati nafti na borzi, v fizičnem trgovanju pa je 144 dolarjev za sodček.
Odgovori
+0
1 1
Eksiflajs96
14. 04. 2026 18.47
Glede na obcutno cenejso ceno bi potlej danes mogla bit 60 centov ceneje nepa 7 centov cenej dejte no..
Odgovori
+0
3 3
Podlesničar
14. 04. 2026 18.59
Pa saj ni cena padla včeraj 🤣
Odgovori
+2
2 0
LevoDesniPles
14. 04. 2026 18.46
hvala iran da ste blokatorja donjesusa postavili v kot kjer bo lahko mirno jokal XD
Odgovori
+2
4 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641