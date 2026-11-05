Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Nafta ostaja pod 100 dolarji

Singapur, 05. 11. 2026 09.42 pred 47 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Naftna vrtina

Cene nafte v trgovanju na azijskih borzah niso imele enotne smeri. Ameriška nafta se je pocenila, medtem ko se je nafta brent nekoliko podražila, a ostaja pod mejo 100 dolarjev za 159-litrski sod. Nafta se je po vmesnih volitvah v ZDA močno pocenila, potem ko je podpredsednik ZDA JD Vance za poraz republikancev okrivil vojno z Iranom.

Naftna rafinerija
Naftna rafinerija
FOTO: AP

Za sod teksaške nafte, ki bo dobavljena decembra, je bilo zjutraj po evropskem času odšteti 87,87 dolarja (78,16 evra), kar je 25 centov manj kot v sredo. Januarske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent so se doslej podražile za 46 centov na 95,08 dolarja (84,57 evra).

Cene nafte so se v sredo močno znižale, potem ko je podpredsednik ZDA JD Vance za poraz republikancev na vmesnih volitvah v ZDA na družbenih omrežjih okrivil vojno proti Iranu. Na trgih se je tako okrepil optimizem, da bo ameriški predsednik Donald Trump skušal doseči dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki je bila ena od gonilnih sil rasti inflacije v ZDA.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nafta cene nafte brent trgovanje ZDA

'Bili smo kot v zaporu'

24ur.com Nafta malo cenejša
24ur.com Nafta občutno cenejša: cena za sod ostaja pod 100 dolarji
24ur.com Cene nafte malo nad mejo 100 dolarjev
24ur.com Nov padec cen nafte: za sod manj kot 80 dolarjev
24ur.com Ob stopnjevanju konflikta na Bližnjem vzhodu cene nafte močno zanihale
Moskisvet.com Cena nafte je na najnižji ravni v zadnjih 6 letih in pol!
24ur.com Cene naftnih derivatov so se znižale
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
05. 11. 2026 10.37
Povprečne letne cene (€/liter)Leto Bencin 95 Dizel 2005 0,92 0,91 2006 1,00 0,96 2007 1,03 0,97 2008 1,08 1,14 2009 1,05 1,01 2010 1,20 1,15 2011 1,29 1,24 2012 1,48 1,36 2013 1,49 1,38 2014 1,46 1,36 2015 1,29 1,18 2016 1,19 1,08 2017 1,27 1,18 2018 1,33 1,28 2019 1,29 1,25 2020 1,07 1,06 2021 1,22 1,28 2022 1,49 1,64 2023 1,45 1,54 2024 1,49 1,53 2025 1,47 1,51 2026 (YTD do okt.) 1,58 1,70
Odgovori
0 0
Bbcc12
05. 11. 2026 10.35
Samo Trump izgubi velik del moči odločanja in že je optimizem na trgu.
Odgovori
0 0
Samo navijač
05. 11. 2026 10.32
Povprečne letne cene (USD/sodček)Leto WTI (povprečje) Brent (povprečje) 2001 ~26 ~24–25 2002 ~26 ~25 2003 ~31 ~29 2004 ~41–42 ~38–39 2005 ~56–57 ~55 2006 ~66 ~65 2007 ~72 ~72–73 2008 ~100 ~97 2009 ~62 ~62 2010 ~79–80 ~80 2011 ~94–95 ~111 2012 ~94 ~111–112 2013 ~98 ~109 2014 ~93 ~99 2015 ~49 ~52 2016 ~43 ~44 2017 ~51 ~54 2018 ~65 ~71 2019 ~57 ~64 2020 ~39 ~42 2021 ~68 ~71 2022 ~95 ~101 2023 ~78 ~82 2024 ~77 ~80–81 2025 ~65 ~69 2026 (YTD do zač. nov.) ~85–
Odgovori
0 0
tech
05. 11. 2026 10.03
"Na trgih se je tako okrepil optimizem" na IBKR še ne vidim tega optimizma. Vsaj ne v tehnoloških delnicah in obrambi.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
zadovoljna
Portal
Pri 63 letih je pokazala stajling, ki ga bomo kopirale vso jesen
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Ste shujšali? Ne veselite se prehitro
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
cekin
Portal
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Velika banka tarča napada, iz sistema izginili milijoni
Velika banka tarča napada, iz sistema izginili milijoni
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
moskisvet
Portal
Umrl je kralj filmske erotike: njegov film Kaligula je šokiral svet in sprožil velik škandal
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Zvezdniku Krive poti se podira svet: Razpad zakona in milijoni evrov dolgov
Zvezdniku Krive poti se podira svet: Razpad zakona in milijoni evrov dolgov
dominvrt
Portal
Vaš pes ni edini, ki gleda televizijo z velikim zanimanjem
So se pri otroku pojavile uši? Preverite, kaj vse morate oprati in posesati
So se pri otroku pojavile uši? Preverite, kaj vse morate oprati in posesati
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022