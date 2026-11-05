Nafta ostaja pod 100 dolarji

Za sod teksaške nafte, ki bo dobavljena decembra, je bilo zjutraj po evropskem času odšteti 87,87 dolarja (78,16 evra), kar je 25 centov manj kot v sredo. Januarske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent so se doslej podražile za 46 centov na 95,08 dolarja (84,57 evra).

Cene nafte so se v sredo močno znižale, potem ko je podpredsednik ZDA JD Vance za poraz republikancev na vmesnih volitvah v ZDA na družbenih omrežjih okrivil vojno proti Iranu. Na trgih se je tako okrepil optimizem, da bo ameriški predsednik Donald Trump skušal doseči dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki je bila ena od gonilnih sil rasti inflacije v ZDA.