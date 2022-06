Nafta se je še dodatno pocenila

Cene surove nafte so se po sredinem krepkem padcu še dodatno znižale in so najnižje v zadnjih nekaj tednih. Na naftnem trgu namreč vlada strah pred morebitno recesijo, ki bi jo prinesle posledice vojne v Ukrajini in zvišanje obrestnih mer centralnih bank po svetu kot odgovor na vse višjo inflacijo.

Višje obrestne mere namreč lahko ublažijo inflacijo, a hkrati negativno vplivajo na gospodarstvo. Na finančnih trgih je v zadnjih dneh sicer slišati vse več opozoril pred recesijo. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavnim rokom avgusta je bilo treba popoldne po singapurskem času odšteti 104,40 dolarja (98,82 evra), kar je 1,79 dolarja (1,69 evra) manj kot v sredo. Severnomorska nafta brent za dobavo v avgustu pa se je pocenila za 1,60 dolarja (1,51 evra) na 110,14 dolarja (104,25 evra). Vseeno so cene nafte trenutno okoli 40 odstotkov nad ravnjo ob začetku leta. Navzgor jih je potisnila zlasti ruska invazija na Ukrajino, na katero so zahodne države odgovorile s sankcijami proti pomembni proizvajalki in izvoznici nafte Rusiji.