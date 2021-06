Cene nafte dosegajo rekordne vrednosti, investitorji pa stavijo na zeleno energijo

Nekateri analitiki ocenjujejo, da upad porabe fosilnih goriv postaja tako znaten, da bi energetska podjetja lahko imela velike težave pri zadovoljevanju "svetovne žeje" po nafti. Sicer poznavalci še vedno pričakujejo, da bo v naslednjem desetletju še vedno veliko povpraševanje po surovi nafti za proizvodnjo goriv in petrokemičnih kemikalij, ki se uporabljajo za plastiko in druge gospodinjske izdelke. Potrošnja v ZDA je potem, ko je država izšla iz najhujšega primeža epidemije, narasla, znižanje proizvodnje, ki jo je odredila Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC), pa je cenam dalo dodatni zagon.

Nekateri investitorji stavijo na naklonjenost Wall Streeta zeleni energiji, kar bi lahko zmanjšalo količino črpanja nafte in pripravilo teren za zmanjšanje ponudbe in rast cen nafte. Številna podjetja so namreč v zadnjem času vložila milijarde evrov v projekte, povezane s pridobivanjem sončne in vetrne energije ter drugih obnovljivih virov, vlaganja v naftne projekte pa padajo, piše The Wall Street Journal .

Cene ameriške surove nafte so v ponedeljek dosegle 71,78 dolarja za sod, kar je najvišja raven v dobrih dveh letih in pol. Od konca oktobra so se skoraj podvojile. Nekateri trgovci špekulirajo, da bi cene nafte lahko dosegle celo 100 dolarjev do konca prihodnjega leta. Analitiki pravijo, da se bo po pandemiji na potovanja odpravljalo vse več ljudi, kar bo privedlo do večjega povpraševanja in zmanjševanja svetovnih zalog nafte. Če se bo poraba še naprej dvigovala tudi po letu 2022, bodo potrošniki potrebovali več nafte iz istih podjetij, ki jim trenutno investitorji nalagajo, naj omejijo porabo, kar bo povzročilo primanjkljaj ponudbe, navaja finančni časnik.

OPEC lahko sicer hitro poveča proizvodnjo, na voljo pa je tudi veliko naftnih rezerv, s katerimi bi se lahko odzvali na skoke cen. Toda mnogi na Wall Streetu se umikajo od industrije fosilnih goriv, vlagatelji pa se sprašujejo, ali bi lahko podjetja zbrala dovolj denarja, da bi zapolnila morebitne dolgoročne vrzeli v oskrbi.

V zadnjih letih je naraščajoča proizvodnja ameriških velikanskih naftnih podjetij zavirala cene. Številni analitiki zdaj dvomijo, da bodo ta podjetja hitro okrepila porabo zaradi konsolidacije industrije in naraščajočega pritiska na okolje. Energetska podjetja so pred kratkim znižala vrednost svojega premoženja za več deset milijard evrov, medtem ko se sektor spopada z lanskim valom stečajev in zastoji projektov.

Na drugi strani pa nekateri poznavalci trdijo, da je zaskrbljenost zaradi pomanjkanja nafte pretirana, zlasti zato, ker veliki dobavitelji zaradi pandemije in motenj, ki jih je v svetovnem gospodarstvu povzročil covid-19, še vedno namerno zadržujejo velike količine nafte. Proizvajalci in vlagatelji bodo morda manj disciplinirani pri omejevanju kapitalske porabe in ponudbe, če bodo cene narasle in bi lahko od tega imeli dobiček, pravijo.