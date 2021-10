Cene nafte v nebo, dosegle so nove večletne vrhe

Pri cenah nafte se nadaljujejo podražitve, ki so pripeljale do novih večletnih vrhov. Severnomorska nafta brent je najdražja v zadnjih treh letih, cena teksaške lahke nafte pa je na najvišji ravni zadnjih sedmih let. Razlog za rast cen nafte je splošna napetost na trgu energentov. Cene plina in premoga so se v zadnjih mesecih namreč močno okrepile, s tem pa se je povečalo tudi povpraševanje po nafti kot eni od možnih alternativ.

Nafta brent z decembrskim dobavnim rokom je novo najvišjo vrednost zadnjih treh let dosegla pri 83,66 dolarja za 159-litrski sod, to je bilo 1,27 dolarja več kot v petek. Ameriška nafta z dobavnim rokom novembra pa se je podražila za 1,53 dolarja na 80,88 dolarja za sod. Razlog za rast cen nafte je splošna napetost na trgu energentov, pojasnjujejo strokovnjaki. V zadnjih mesecih so cene plina in premoga močno narasle, s tem pa se je še povečalo povpraševanje po nafti kot eni od možnih alternativ. Kljub temu se članice razširjene skupine držav proizvajalk nafte Opec+ prejšnji teden niso odločile za dodatno povečanje proizvodnje tekočega zlata. Ta se bo novembra sicer okrepila za 400.000 159-litrskih sodov dnevno, kar pa po ocenah strokovnjakov vseeno ne pokriva povečanega povpraševanja.