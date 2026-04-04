Gospodarstvo

Vrečke, pokrovčki, embalaža ... česa vsega lahko (z)manjka?

Seul, 04. 04. 2026 17.11 pred 24 dnevi 3 min branja 20

Avtor:
T.H.
Ustekleničena voda

Motnje v dobavi nafte niso povzročile le višjih cen goriv, temveč so zmanjšale tudi zaloge petrokemikalij, potrebnih za izdelavo vsakdanjih predmetov, kot so čevlji, oblačila in plastične vrečke. Ta pritisk se zdaj širi na vse kotičke potrošniškega trga, saj se cene materialov, kot so plastika, guma in poliester, zvišujejo. Vpliv je zaenkrat najbolj očiten v Aziji, ki predstavlja več kot polovico svetovne proizvodnje in je močno odvisna od uvoza nafte ter drugih surovin.

Države so začele sproščati rekordno količino nafte iz nujnih zalog, da bi ublažile posledice vojne na Bližnjem vzhodu. Vendar pa velik del krča v oskrbovalni verigi izvira iz pomanjkanja stranskega proizvoda nafte in ključne surovine za sintetične materiale, katere rezerve imajo proizvajalci veliko manj in nimajo nadomestka.

V Južni Koreji, kjer ljudje panično kupujejo vrečke za smeti, je vlada pozvala organizatorje dogodkov, naj čim bolj zmanjšajo uporabo izdelkov za enkratno uporabo. Tajvan je vzpostavil posebno telefonsko linijo za proizvajalce, ki jim je zmanjkalo plastike, pridelovalci riža napovedujejo, da bodo morda zvišali cene, ker ne morejo dobiti vrečk za vakuumsko zapiranje, niza CNN.

FOTO: AP

 Na Japonskem je naftna kriza sprožila strahove, da bolniki s kronično odpovedjo ledvic ne bodo mogli dobiti zdravljenja zaradi pomanjkanja plastičnih medicinskih cevk, ki se uporabljajo pri dializi. Malezijski proizvajalci rokavic pravijo, da pomanjkanje stranskega produkta nafte, potrebnega za izdelavo lateksa, ogroža svetovno oskrbo s kirurškimi rokavicami.

FOTO: AP

Eden največjih tajskih veletrgovcev s plastično embalažo je sporočil, da je za 10 odstotkov zvišal cene prozornih celofanskih vrečk, ki jih pogosto uporabljajo restavracije, stojnice s hrano in za dostavo hrane.

Indijski mediji so poročali, da je ustekleničena voda vse dražja, cene plastičnih pokrovčkov so se od začetka vojne narasle za štirikrat. Tamkajšnji proizvajalci kondomov poročajo o motnjah v proizvodnji tudi zaradi pomanjkanja amoniaka.

FOTO: AP

Težave se prelivajo v vse segmente

Motnje v preksrbi z nafto se hitro prelivajo na petrokemikalije in potrošniško blago, kar vpliva na marsikaj: pivo, rezance, čips, igrače, kozmetiko, pravi Dan Martin iz svetovalnega podjetja Dezan Shira & Associates, ki pomaga mednarodnim podjetjem pri širitvi v Azijo.

To pa zato, ker je vse težje dobiti plastične pokrovčke, zaboje, vrečke za prigrizke in posode. Naftni derivati so potrebni tudi za izdelavo lepil za obutev in pohištvo, industrijskih maziv za stroje ter topil za barve in čistilne postopke, je dodal Martin.

FOTO: AP

Pretresi na področju surovin in proizvodnje pritiskajo na svetovno inflacijo ter zavirajo gospodarsko rast. Proizvajalci plačujejo več za energijo in surovine, kar negativno vpliva na dobičkonosne marže in začenja zviševati cene za potrošnike.

Naraščajoči stroški goriva ovirajo potovanja in logistiko, medtem ko bi lahko omejene zaloge drugih materialov z Bližnjega vzhoda, kot sta gnojila in helij, privedle do dražje hrane in elektronike.

Najprej na udaru Azija, udarni val se bo širil proti Zahodu

S takšnimi kompleksnimi učinki prelivanja se soočamo v času, ko imajo številna gospodarstva omejen prostor za blaženje pretresov, je ta teden opozoril Mednarodni denarni sklad (IMF).

Nekatera petrokemična podjetja v Aziji, ki več kot polovico svoje nafte dobijo iz Bližnjega vzhoda, so v zadnjih tednih zaradi omejenih surovin zmanjšala proizvodnjo ali razglasila višjo silo. Višja sila je pravni izraz, ki se nanaša na nepredvidljive okoliščine, ki podjetju preprečujejo izpolnitev pogodbe.

Južna Koreja je izkoristila začasno ukinitev ameriških sankcij na nekatere ruske naftne derivate , da bi od Moskve kupila prvo pošiljko nafte po začetku vojne v Ukrajini. Seul je uvedel tudi prepoved izvoza nafte, da bi ohranil domačo oskrbo.

FOTO: Shutterstock

Medtem ko proizvajalci hitijo z zagotavljanjem materialov, stroški plastike in izdelkov, ki jo vsebujejo, naraščajo. Po podatkih ICIS, platforme za obveščanje o trgu surovin, so se cene plastičnih smol v Aziji od konca februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran, zvišale za kar 59 odstotkov, na rekordno visoko raven.

Azija, ki je prva regija, ki je občutila vpliv krize z gorivom, ima zaradi svojih novih težav z oskrbo slabe obee za preostali svet, če nafte in drugih virov ne bo mogoče proizvajati na Bližnjem vzhodu ali od tam dobavljati.

"Podobno kot med pandemijo covida se šok odvija zaporedno in ne sočasno – motnje v oskrbi se premikajo proti zahodu," so ob tem opozorili analitiki JP Morgana.

nafta cene ostalo blago
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ActiveR
06. 04. 2026 19.11
Nič nam ne bo manjkalo, bo premik k naravi in zdravju.
0 0
RATO
05. 04. 2026 14.31
Kako je kmet povedal na TV 🤔 Vi kar nas kar stiskajte z podražitvami in novimi in novimi pravili (omejitvami) 🧐😩😎 kmalu pride hrana na vrsto 🙄 Kmetije bodo samo še samooskrbne in bomo že preživeli marsikdo od vas pa verjetno nebo 😥 Tako, da politiki ne samo strašit in obljubljat pokažite kaj ste sposobni 👩‍💼👨‍💼🧑‍💼dobili ste mandat 🤐
+1
1 0
marre
05. 04. 2026 09.52
Ko bi vsaj.. Poglejte kako starejšo sliko ali posnetek, no niti ne tako staro, iz konca 80. tih let, v trgovinah vse od olja do gaziranih pijač v steklu, danes vse v plastiki. Če bi EU res hotla kaj nardit na tem področju, bi postopoma ukinjali plastično embalažo in bi jo tam kjer je to možno nadomestila steklovina.. Tako pa smo dobili papirnate slamice.. In smo rešili svet..
+4
4 0
Minifa
05. 04. 2026 13.23
Pa Štoflc so prvezali na Plastenko sedaj pa bodo sprejeli zakon koliko je lahko ukrivljena banana in ustanovili krovno AGENCIJO za uravnavanje Plime in Oseke..Kasneje se bo padelo preneslo na osamezne držae kot NEVODNOinbdo nadzornilimdelaliod doma..
0 0
gremonazaj
05. 04. 2026 08.22
Se že veselim obdobja, ko ne bo vsega za kupiti. Imamo preveč trgovin, preveliko ponudbo in preveč smeti. Končno se bo malo spraznilo in police bodo zadihale.
+0
1 1
Holy50
04. 04. 2026 21.17
Dobra plat je da bo manj onesnaževanja in več papirja, kartona, stekla, aluminija.
+6
6 0
periot22
04. 04. 2026 21.01
A o vam že Amerikanci plačali da ste začeli strašit ljudi pa delat paniko?
+3
4 1
Levi so barabe
04. 04. 2026 20.27
Ko bi vsaj zmanjkalo režimskih medijev
+8
8 0
jablan
04. 04. 2026 20.26
nekateri bomo preživeli veliko jih ne bo
+9
9 0
rahlo_nepristranski
04. 04. 2026 20.07
Ja evropa pod vodstvom levice nas vodi v propad
+3
8 5
Delavec_Slo
04. 04. 2026 20.07
Aja, kje pa so ekologi, 3000 km južno nobenega tam ni!!!!
+6
6 0
tali?ni tom
04. 04. 2026 20.04
recimo jaz si iz srca želim da zmanjka vsega orožja in pregretih nasilnih glav!
+7
8 1
flojdi
04. 04. 2026 19.27
Pa to je naravnost krasno.(spominjam se da od leta 60 do 70 sploh nismo imeli kant za smeti.ker smeti nismo imeli
+7
8 1
Prelepa Soča
04. 04. 2026 19.27
Predvsem me skrbi za pokrovčke in to... pritrjene.
+12
12 0
Racional-ec
04. 04. 2026 19.05
Dj nehite bluzit pa steasiz ljudi…pac tut ce zmanjka pa kaj. Kako so nasi pradedi ziveli 🤯
+18
19 1
BMReloaded
04. 04. 2026 19.21
Nihce ne strasi. To so dejstva. Se pa strinjam glede nasih prednikov in sem izjemno vesel, da se vracamo v tisti stil zivljenja
+2
7 5
Eksiflajs96
04. 04. 2026 18.39
Zmanjkalo ne bo nic oziroma ne manjka, manjka samo zato ker more eu bit skregana z vsemi ki nam zagotavlajo poceni surovine za dostojno zivljenje, rep med noge pa stisnejo ko nekdo zaradi svojih interesov naredi vojno na bliznjem vzhodi in evropi povzroc razpad sistema... ciati papaki smo pri par 100 miljonov ljudi v evropi ne morem vrjet kaksni primati smo da to dopuscamo.m
+13
14 1
Oblastljudstvu
04. 04. 2026 18.26
Brez panike, vsega bo dovolj. Ne pustite se pretentati.
+11
12 1
0523
04. 04. 2026 18.24
Ni panike. Če steklenic ne bo zmanjkalo tudi pokrovčkov ne bo. Saj se držita skupaj.
+12
13 1
