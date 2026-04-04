Vrečke, pokrovčki, embalaža ... česa vsega lahko (z)manjka?

Države so začele sproščati rekordno količino nafte iz nujnih zalog, da bi ublažile posledice vojne na Bližnjem vzhodu. Vendar pa velik del krča v oskrbovalni verigi izvira iz pomanjkanja stranskega proizvoda nafte in ključne surovine za sintetične materiale, katere rezerve imajo proizvajalci veliko manj in nimajo nadomestka. V Južni Koreji, kjer ljudje panično kupujejo vrečke za smeti, je vlada pozvala organizatorje dogodkov, naj čim bolj zmanjšajo uporabo izdelkov za enkratno uporabo. Tajvan je vzpostavil posebno telefonsko linijo za proizvajalce, ki jim je zmanjkalo plastike, pridelovalci riža napovedujejo, da bodo morda zvišali cene, ker ne morejo dobiti vrečk za vakuumsko zapiranje, niza CNN.

Na Japonskem je naftna kriza sprožila strahove, da bolniki s kronično odpovedjo ledvic ne bodo mogli dobiti zdravljenja zaradi pomanjkanja plastičnih medicinskih cevk, ki se uporabljajo pri dializi. Malezijski proizvajalci rokavic pravijo, da pomanjkanje stranskega produkta nafte, potrebnega za izdelavo lateksa, ogroža svetovno oskrbo s kirurškimi rokavicami.

Eden največjih tajskih veletrgovcev s plastično embalažo je sporočil, da je za 10 odstotkov zvišal cene prozornih celofanskih vrečk, ki jih pogosto uporabljajo restavracije, stojnice s hrano in za dostavo hrane. Indijski mediji so poročali, da je ustekleničena voda vse dražja, cene plastičnih pokrovčkov so se od začetka vojne narasle za štirikrat. Tamkajšnji proizvajalci kondomov poročajo o motnjah v proizvodnji tudi zaradi pomanjkanja amoniaka.

Težave se prelivajo v vse segmente

Motnje v preksrbi z nafto se hitro prelivajo na petrokemikalije in potrošniško blago, kar vpliva na marsikaj: pivo, rezance, čips, igrače, kozmetiko, pravi Dan Martin iz svetovalnega podjetja Dezan Shira & Associates, ki pomaga mednarodnim podjetjem pri širitvi v Azijo. To pa zato, ker je vse težje dobiti plastične pokrovčke, zaboje, vrečke za prigrizke in posode. Naftni derivati so potrebni tudi za izdelavo lepil za obutev in pohištvo, industrijskih maziv za stroje ter topil za barve in čistilne postopke, je dodal Martin.

Pretresi na področju surovin in proizvodnje pritiskajo na svetovno inflacijo ter zavirajo gospodarsko rast. Proizvajalci plačujejo več za energijo in surovine, kar negativno vpliva na dobičkonosne marže in začenja zviševati cene za potrošnike. Naraščajoči stroški goriva ovirajo potovanja in logistiko, medtem ko bi lahko omejene zaloge drugih materialov z Bližnjega vzhoda, kot sta gnojila in helij, privedle do dražje hrane in elektronike.

Najprej na udaru Azija, udarni val se bo širil proti Zahodu

S takšnimi kompleksnimi učinki prelivanja se soočamo v času, ko imajo številna gospodarstva omejen prostor za blaženje pretresov, je ta teden opozoril Mednarodni denarni sklad (IMF). Nekatera petrokemična podjetja v Aziji, ki več kot polovico svoje nafte dobijo iz Bližnjega vzhoda, so v zadnjih tednih zaradi omejenih surovin zmanjšala proizvodnjo ali razglasila višjo silo. Višja sila je pravni izraz, ki se nanaša na nepredvidljive okoliščine, ki podjetju preprečujejo izpolnitev pogodbe. Južna Koreja je izkoristila začasno ukinitev ameriških sankcij na nekatere ruske naftne derivate , da bi od Moskve kupila prvo pošiljko nafte po začetku vojne v Ukrajini. Seul je uvedel tudi prepoved izvoza nafte, da bi ohranil domačo oskrbo.

