Ob nespremenjenih trošarinah še naprej velja, da se v izračunu pri nabavni ceni ne upoštevajo biokomponente ter da se ne obračunavata okoljska dajatev za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti.

Če ne bi regulirali cen ter ne bi bilo drugih omenjenih ukrepov države, bi bilo treba po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest odšteti okoli 1,645 evra, za liter dizla okoli 2,029 evra, za liter kurilnega olja pa 1,576 evra.

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.

Pogonska goriva bodo v naslednjih sedmih dneh v Sloveniji občutno cenejša kot na Hrvaškem, kjer so njihove cene prav tako regulirane. Tam bo od srede liter 95-oktanskega bencina stal 1,53 evra, liter dizla pa 1,79 evra. Še višje so cene v Avstriji in Italiji, kjer so deregulirane.