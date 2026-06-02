Gospodarstvo

Naftni derivati občutno cenejši

Ljubljana, 02. 06. 2026 06.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Točenje bencina

Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla je z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,270 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija.

Vlada trošarin v ponedeljek ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,42625 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra, so v ponedeljek sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Marže trgovcev so še naprej omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizla, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. V ponedeljek je liter 95-oktanskega bencina na prodajnih mestih Petrola in Mola stal nekaj manj kot 1,87 evra, liter dizla pa na Petrolovih servisih okoli 1,88 evra, na Molovih pa skoraj 1,91 evra.

