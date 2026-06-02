Naftni derivati občutno cenejši

Vlada trošarin v ponedeljek ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,42625 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra, so v ponedeljek sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Marže trgovcev so še naprej omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizla, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. V ponedeljek je liter 95-oktanskega bencina na prodajnih mestih Petrola in Mola stal nekaj manj kot 1,87 evra, liter dizla pa na Petrolovih servisih okoli 1,88 evra, na Molovih pa skoraj 1,91 evra.