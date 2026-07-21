Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Naftni trg brez premora? 'Tega ne potrebujemo'

New York, 21. 07. 2026 17.09 pred 36 minutami 4 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Naftna vrtina

Naftni trg bi lahko kmalu doživel eno največjih sprememb po uvedbi elektronskega trgovanja. Če bodo regulatorji prižgali zeleno luč, bo z nafto mogoče trgovati 24 ur na dan in sedem dni v tednu, tudi ob sobotah in nedeljah.

Da takšne spremembe v resnici ne potrebujemo, meni Javier Blas, eden najbolj priznanih energetskih analitikov in kolumnist agencije Bloomberga, ki pokriva področje energetike in surovin ter je tudi soavtor knjige The World for Sale: Money, Power and the Traders Who Barter the Earth's Resources. A hkrati opozarja, da razvoja skoraj ni več mogoče ustaviti.

"Ko gre za vprašanje, ali naftna industrija potrebuje 24-urno trgovanje, je moj odgovor preprost: nikakor ne," piše Blas.

Naftni sodčki
Naftni sodčki
FOTO: Shutterstock

Po njegovih besedah podobno razmišlja tudi velik del profesionalnih trgovcev z nafto. Kljub temu ocenjuje, da je prehod na neprekinjeno trgovanje praktično neizogiben, saj ga že omogočajo manj regulirane kripto borze, kjer se z izvedenimi finančnimi instrumenti, vezanimi na ceno nafte, trguje ves čas.

Blas meni, da je bila prelomnica letošnja vojna med Iranom, Izraelom in ZDA. Napad se je začel med vikendom, ko so bili tradicionalni terminski trgi za nafto zaprti. Medtem ko so bili vlagatelji na klasičnih borzah prisiljeni čakati do nedelje zvečer, so se na nereguliranih kripto platformah cene začele oblikovati takoj. To je po njegovem mnenju dodatno okrepilo argumente zagovornikov neprekinjenega trgovanja.

"Vprašanje ni več, kako to preprečiti, ampak kako zagotoviti ustrezen nadzor," opozarja.

Kaj se pravzaprav spreminja? Danes se z ameriško referenčno nafto WTI trguje skoraj neprekinjeno, vendar le med delovnim tednom. Trg se odpre v nedeljo zvečer in ostane odprt do petka zvečer, vsak dan pa se za približno eno uro zapre zaradi vzdrževanja sistema.

Ameriška borzna družba CME Group, največji svetovni upravljavec terminskih borz, želi zdaj uvesti sistem s katerim bi bilo mogoče trgovati tudi ob sobotah in nedeljah. Ameriški regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) je uvedbo sprva zadržal, zdaj pa ponovno preučuje možnost, da bi trgovanje začelo delovati konec avgusta.

Zakaj so regulatorji previdni?

Blas opozarja, da težava ni sama tehnologija, ampak finančni sistem. Ob koncih tedna namreč pomembni plačilni sistemi ameriških bank ne delujejo. To lahko povzroči velike težave pri tako imenovanih kritjih oziroma zavarovanjih pozicij.

Če bi se cena nafte zaradi vojne ali drugega nepričakovanega dogodka med vikendom močno spremenila, bi morali vlagatelji takoj zagotoviti dodatna sredstva za kritje izgub. Ker bančni sistemi takrat večinoma ne delujejo, bi bilo to precej težje.

Zato regulator razmišlja o višjih varščinah oziroma dodatnih finančnih rezervah za vse, ki bi želeli trgovati med vikendom.

Po Blasovem mnenju je sicer največja nevarnost nekaj drugega. Prepričan je, da bi neprekinjeno trgovanje odprlo vrata predvsem malim vlagateljem in špekulantom.

To potrjuje tudi odločitev CME Group, ki želi za vikend ponuditi predvsem mini kontrakt, vreden zgolj deset sodov nafte. Klasični terminski kontrakt zajema tisoč sodov in ga uporabljajo predvsem naftne družbe, rafinerije, letalski prevozniki, ladjarji ter veliki institucionalni vlagatelji.

"To veliko pove o tem, od kod prihaja povpraševanje po 24-urnem trgovanju. Zagotovo ne od naftnih podjetij ali največjih institucionalnih vlagateljev," meni Blas.

Po njegovem bi lahko trg postal bolj podoben igralnici, kjer bi prevladovalo hitro špekuliranje malih vlagateljev, namesto da bi služil predvsem podjetjem, ki se z njim zavarujejo pred nihanjem cen.

Glavni pobudnik uradnega 24/7 trgovanja je CME Group, ki upravlja največji trg terminskih pogodb za nafto WTI.
Glavni pobudnik uradnega 24/7 trgovanja je CME Group, ki upravlja največji trg terminskih pogodb za nafto WTI.
FOTO: AP

Kaj bi to pomenilo za potrošnike?

Če bi trgovanje potekalo neprekinjeno, bi se lahko cene nafte na geopolitične dogodke odzvale skoraj v realnem času. Napadi na naftno infrastrukturo, zaprtje pomembnih pomorskih poti ali politične odločitve proizvajalk bi lahko že med vikendom povzročili občutne premike cen.

To sicer ne pomeni, da bi se cene goriv na slovenskih bencinskih servisih spreminjale iz ure v uro. Maloprodajne cene so pri nas regulirane in se določajo v določenih časovnih obdobjih.

Bi pa se lahko spremembe na svetovnih trgih hitreje prenesle v evropske veleprodajne cene, kar bi se nato odrazilo pri naslednjem izračunu reguliranih cen goriv.

Večje posledice bi lahko občutila podjetja z veliko porabo goriva – prevozniki, logistična podjetja, letalske družbe in industrija –, ki bi morala cenovna tveganja spremljati tudi ob koncih tedna.

Blas na koncu opozarja, da regulatorji razvoja najverjetneje ne bodo mogli ustaviti. Če bo takšno trgovanje postalo uradni del finančnih trgov, si želi predvsem eno – da bo potekalo na močno reguliranih borzah, z jasnimi pravili, visokimi varščinami in strogim nadzorom.

nafta trgovanje borza

Hrvaška: turisti čakajo popuste ali odhajajo drugam?

Cekin.si Petrol miri: Goriva je dovolj
24ur.com Se bosta bencin in dizel v torek podražila?
24ur.com Bi morali cene goriv spreminjati dnevno?
24ur.com Izjemna rast naročil kurilnega olja, Petrol miri: Ne bo ga zmanjkalo
24ur.com 'Vsaj nekaj mesecev nam ni treba skrbeti, da nimamo dovolj nafte'
24ur.com Kaj vse prinašajo drastične podražitve naftnih derivatov?
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaz Korosec
21. 07. 2026 18.22
Večina "napadov" na naftne države se zgodi na petek, ko je borza že zaprta in pozicije vplačane.
Odgovori
0 0
boslo
21. 07. 2026 18.24
Gužva na cesti je tud čez vikend največja
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
21. 07. 2026 18.05
v bistvu bodo spet jehove priče iz bližnjega vzhoda zaslužile!ofčke pa plačujte!
Odgovori
+2
2 0
JanezNovak13
21. 07. 2026 17.59
"kontrakt" ???????
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Svetu je pokazala, da je mogoče biti premierka in mama hkrati
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
zadovoljna
Portal
Ženske ponorele za slovenskim sodnikom: "Lahko mi pokaže kateri koli karton"
Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami
Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
vizita
Portal
Ali vam primanjkuje vitamina D? Sonce morda ne zadošča
Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter
Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
cekin
Portal
Eurojackpot: rojstni dnevi otrok so Hrvatu prinesli več kot 415.000 evrov
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
moskisvet
Portal
Pri komaj 18 letih ugasnilo življenje filmske zvezdnice
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
dominvrt
Portal
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Kako se znebiti trdovratne smole z oblačil, avtomobila in šotora?
Kako se znebiti trdovratne smole z oblačil, avtomobila in šotora?
okusno
Portal
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil
Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
voyo
Portal
Hitri in drzni 8
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820