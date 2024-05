Naftni velikan namerava opustiti črpanje nafte v Severnem morju

Na seznamu za prodajo so tudi deleži v naftnem terminalu Sullom Voe prav tako na Shetlandskih otokih, ki ga upravlja energetska družba EnQuest, ter naftovodu Ninian in plinovodu SIRGE.

Tretji največji proizvajalec nafte na svetu, ki je bil v 60. letih prejšnjega stoletja med prvimi naftnimi podjetji, ki so začela vrtati nafto v Severnem morju, je svojo proizvodno in raziskovalno dejavnost okrnil že leta 2019.

Do odločitve o opustitvi dejavnosti pridobivanja nafte v Severnem morju je po navedbah družbe prišlo po pregledu celotnega portfelja premoženja in želje, da bi se v prihodnje osredotočili predvsem na novejše projekte.

"Del Chevronove strategije ohranjanja naložb v tradicionalnih in novih virih energije so tudi redni pregledi portfelja naših globalnih naložb, na podlagi katerih ocenimo, ali so te še strateške in konkurenčne," je izpostavil tiskovni predstavnik družbe.

Po pričakovanjih družbe bo proces prodaje lastniških deležev trajal več mesecev, v tem času pa se bodo tudi odločili, ali bodo prodajo tudi dokončno izpeljali ali ne.